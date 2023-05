Terra Amara continua ad appassionare milioni di telespettatori con le vicende delle famiglie più importanti della Cukurova degli anni Settanta. Le anticipazioni delle puntate di lunedì 22 e martedì 23 maggio annunciano che Mujgan invierà a Demir il nastro della registrazione dell'incontro di Zuleyha e Yilmaz, ma l'uomo non riuscirà a vederlo. Nel frattempo Fekeli andrà a chiedere la mano di Gulten alla famiglia Yaman e in questa occasione Zuleyhya deciderà di fare un regalo molto speciale alla sua amica. Infine due uomini saranno sorpresi da Fekeli mentre progetteranno un piano per impadronirsi delle terre di Cukurova.

Anticipazioni Terra amara: Demir riceverà la registrazione di Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara di lunedì 22 e martedì 23 maggio raccontano che Demir riceverà il nastro registrato da Mujgan. L'uomo non immaginerà minimamente che si tratti delle riprese dell'incontro tra la moglie e Yilmaz, e sarà convinto che si tratti di una partita di calcio. A ogni modo il signor Yaman non riuscirà a vedere subito il nastro, in quanto il proiettore è guasto e quindi rimanderà la visione.

Nel frattempo ci sarà fermento per i preparativi delle nozze di Gulten e Cetin. A questo proposito Fekeli sarà pronto a chiedere la mano della domestica alla famiglia Yaman.

Anticipazioni puntate di lunedì e martedì 22-23 maggio: Zuleyha ripenserà ai suoi sogni con Yilmaz

Le puntate di Terra amara che andranno in onda su Canale 5 lunedì 22 e martedì 23 maggio vedono al centro delle scene le future nozze di Gulten e il suo amato Cetin. Per la sua amica Zuleyha penserà a un regalo davvero speciale, con un enorme valore affettivo: la donna donerà a Gulten l'abito da sposa che avrebbe dovuto indossare per sposare Yilmaz, e riprenderà la sua passione per la sartoria per abbellirlo e confezionarlo.

I ricordi saranno inevitabilmente protagonisti in questo momento per Zuleyha, che non potrà fare a meno di ripensare al sogno d'amore con l'ex fidanzato. Nel frattempo Saniye si renderà conto che Gaffur ha venduto i suoi gioielli per ripagare i debiti con Hatip.

Fekeli si accorgerà di una nuova minaccia per Cukurova

Le anticipazioni di Terra amara di lunedì 22 e martedì 23 maggio rivelano che Fekeli si troverà alla locanda di Ferhat, il suo ristorante preferito, quando ascolterà la conversazione di due sconosciuti, che parleranno di come acquistare la raffineria Hulusi per poi impadronirsi delle terre di Cukurova.

Il padrino di Yilmaz capirà subito che si tratta di una nuova minaccia per la pace della città: "Demir è uno degli uomini più ricchi, sarà difficile ingannarlo - dirà uno dei due uomini all'altro - passo dopo passo non ci interessa la fabbrica, ma le terre". L'altro uomo risponderà: "Se la gente di Cukurova lo scopre saremo distrutti". Fekeli ascolterà tutto e penserà a come agire per il bene di tutti.