Helena Prestes ha avuto un crollo emotivo a L'Isola dei Famosi. La modella brasiliana si è sdraiata sulla spiaggia e ha iniziato a piangere, spiegando di avere fame e di sentirsi senza forze. Ma non solo, il crollo è derivato anche dal poco feeling con i suoi compagni d'avventura: la concorrente ha riferito di non sentirsi compresa e di non poter essere sé stessa perché costantemente giudicata.

Lo sfogo della modella brasiliana

Nel daytime, in onda mercoledì 10 maggio, i telespettatori de L'Isola dei Famosi hanno assistito ad un crollo emotivo di Helena Prestes.

La concorrente sdraiata sulla spiaggia di Playa Tosta è scoppiata in lacrime e parlando con Corinne Clery ha affermato: "Ho fame, non ce la faccio più. Mi sento debole, senza forze".

In un secondo momento parlando con gli autori, la naufraga ha rivelato di non sentirsi compresa dai suoi compagni d'avventura. Nel dettaglio, Helena ha spiegato che non riesce ad essere sé stessa perché gli altri naufraghi alludono al fatto che stia recitando: "Qui recitano solo loro". Nello sfogo, la modella brasiliana ha confidato di essersi sentita giudicata e per questo è finita in nomination. A tal proposito ha detto di sentirsi sola: prima Cristina Scuccia era molto vicina a lei, ma nella quarta puntata anche l'ex suora ha dubitato della sua amica.

Helena ha un momento di debolezza e non si sente capita dai suoi compagni! ☹️ #Isola pic.twitter.com/j00aEevh7h — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 10, 2023

Dopo averla fatta sfogare, Corinne ha invitato Helena a mangiare immediatamente qualcosa per colmare la fame. Poi ha spiegato che non può mollare, poiché è una delle concorrenti più forti del programma.

Carlo Motta vola in Honduras per fare una sorpresa a Helena

Il momento di sconforto per Helena Prestes la prossima settimana potrebbe essere colmato da una sorpresa.

Il suo fidanzato Carlo Motta è volato in Honduras per poterla riabbracciare e fornirle il giusto supporto in un momento di difficoltà.

Durante la quarta puntata de L'Isola dei Famosi, Carlo ha speso parole al miele per la modella incoraggiandola a proseguire per la sua strada nonostante gli attacchi dei suoi compagni d'avventura.

Inoltre ha ribadito di sentire molto la sua mancanza e tra le cose che più gli mancano, è il sorriso di Helena.

5 naufraghi al televoto: Helena a rischio eliminazione

Nel corso della precedente puntata del reality show, Helena Prestes è finita al televoto insieme ad altri 4 naufraghi: Fiore Argento, Marco Mazzoli, Paolo Noise e Gianmaria Sainato.

Tra questi il concorrente meno votato verrà eliminato da Playa Tosta e andrà in esilio su Playa Sant'Elena dove si trovano già Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni. La modella brasiliana è già finita al televoto al termine della prima puntata, ma in quell'occasione si era salvata.