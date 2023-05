I telespettatori italiani della soap opera turca Terra amara nei prossimi mesi assisteranno a diverse uscite di scena. Ad avere un tragico destino sarà anche il protagonista principale Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), proprio quando sarà finalmente libero di viversi la sua storia d’amore con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). L’ex meccanico rimarrà vittima di un drammatico incidente stradale che non gli darà scampo, anche se Demir Yaman (Murat Ulnamis) riuscirà a tirarlo fuori dall’auto distrutta servendosi dell’aiuto dell’ex moglie.

Trame turche, Terra amara: Demir e Mujgan concedono il divorzio ai rispettivi partner

Le anticipazioni dei futuri episodi in onda su Canale 5, raccontano che dopo tante peripezie e ostacoli Yilmaz e Zulyeha divorzieranno dai rispettivi partner Mujgan (Melike Ipek Yalova) e Demir che si faranno da parte. Il prezzo da pagare però sarà alto, poiché Altun dovrà rinunciare alla secondogenita Leyla avuta da Yaman, mentre Akkaya si separerà dal figlio Kerem Alì nato dal matrimonio con la dottoressa Hekimoglu. Zuleyha e l’ex meccanico quindi dopo essere usciti allo scoperto, potranno dare inizio a una nuova vita insieme al fianco del figlio Adnan. Altun e Yilmaz saranno decisi a lasciare Cukurova per ricominciare altrove.

Ben presto però la gioia avrà breve durata, visto che il sogno dei due protagonisti diventerà un dramma, precisamente quando Akkaya verrà a conoscenza del ricovero in ospedale del secondogenito Kerem Alì: l’uomo abbastanza preoccupato si metterà alla guida della sua automobile e avrà un terribile incidente stradale.

Yaman accorre in aiuto del rivale, Zuleyha distrutta per la morte di Akkaya

Ad accorrere in aiuto di Yilmaz a sorpresa sarà il suo ex rivale Demir, mettendo a rischio la sua vita per salvarlo: purtroppo il gesto di quest’ultimo non servirà a molto, poiché Akkaya verserà in delle gravissime condizioni di salute. Sia Zuleyha e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) però saranno grati a Demir per aver cercato di far sfuggire dalla morte Yilmaz.

Quest’ultimo avrà un confronto commovente con il suo peggior nemico Yaman, dato che gli dirà di prendersi cura del suo bambino se lui non dovesse farcela.

A questo punto Akkaya verrà sottoposto a un intervento d’urgenza dopo il ricovero in ospedale, e ovviamente la sua amata Zuleyha rimarrà al suo capezzale. Prima di spirare Yilmaz dichiarerà tutto il suo amore a Altun, con cui quindi non avrà nessun lieto fine. Quest’ultima cadrà nello sconforto totale e offrirle il suo sostegno sarà l’ex marito Demir, che consapevole del fatto di non essere ricambiato le chiederà lo stesso di tornare a vivere alla villa Yaman.