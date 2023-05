Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma tra qualche settimana su Canale 5. Le trame turche della soap opera svelano che Behice Hekimoglu prenderà a schiaffi Sermin Yaman quando l'accuserà di stare facendo il doppio gioco.

Terra amara, anticipazioni: Behice si fa picchiare da un complice per restare a Cukurova

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione rivelano che Behice reagirà male ad un'insinuazione di Sermin.

Tutto inizierà quando Fekeli suggerirà alla signora Hekimoglu di lasciare la tenuta credendo che sia responsabile dell'omicidio di Hunkar.

La donna a questo punto pagherà uno scagnozzo per picchiarla e spararle un colpo d'arma da fuoco all'altezza della spalla in quanto intenzionata a rimanere a Cukurova. Un piano folle che andrà storto visto che un cane aggredirà l'uomo che finirà per sparare alla donna all'altezza del cuore. Pertanto, Behice verrà ricoverata in ospedale dove sarà sottoposta ad una delicata operazione e venti giorni di ricovero. Una volta dimessa, la donna organizzerà una conferenza stampa dove incolperà Zuleyha della sua aggressione.

La signora Hekimoglu prende a schiaffi e minaccia Sermin

Nelle puntate turche di Terra amara, Behice farà sapere ai giornalisti di essere stata malmenata da tre brutti ceffi assoldati da Zuleyha.

Una versione distorta che desterà i sospetti di Sermin presente alla conferenza stampa insieme a Mujgan e Ali Rahmet. L'ex moglie di Sabahattin a questo punto deciderà di affrontare la signora Hekimoglu al termine dell'incontro con la stampa. In questo frangente, la donna le farà capire di credere che è stata lei ad organizzare la sua aggressione per non abbandonare Cukurova dopo l'accusa di omicidio sostenuta da Zuleyha.

Parole che desteranno la furia di Behice, la quale si scaglierà contro Sermin prendendola a schiaffi. Non contenta, la zia di Mujgan minaccerà la cugina di Demir di smetterla di pensare male di lei se non vuole che diventi molto più cattiva di ora.

La madre di Betul confida a Demir di credere che la zia di Mujgan abbia ucciso Hunkar

Sermin non cederà alla provocazione di Behice e si recherà nell'ufficio di Demir. La madre di Betul a questo punto racconterà al cugino che la zia di Mujgan ha messo in cattiva luce Zuleyha con i giornalisti. Tuttavia, il ricco imprenditore deciderà di non intervenire in quanto sicuro che tutti gli abitanti di Cukurova si schiereranno dalla parte di sua moglie. Sermin a questo punto alzerà la posta comunicando a Demir che Behice potrebbe aver ucciso Hunkar proprio come sospetta Zuleyha. Per questo motivo, l'uomo prometterà di fare delle indagini per capire se i suoi sospetti siano fondati.