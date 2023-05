Le trame delle prossime puntate della soap opera turca Terra Amara raccontano dell’annuncio improvviso della seconda finta gravidanza di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova). Dopo che la dottoressa rivelerà di aver finto di essere incinta per impedire a Yilmaz di rifarsi una nuova vita altrove, quest'ultimo manderà lei e la zia Behice (Esra Dermancioglu) via dalla tenuta. L’uomo, su tutte le furie, obbligherà la consorte ad andarsene da Cukurova senza il figlio Kerem Alì.

Trame turche, Terra amara: Mujgan annuncia di essere incinta, Yilmaz minaccia di uccidere Fikret

Le anticipazioni sugli episodi in onda su Canale 5 raccontano che dopo la tragica morte della dark lady Hunkar Yaman (Vahide Perçin), la quale verrà uccisa dalla nemica Behice, una rivelazione inaspettata di Mujgan sconvolgerà la rivale Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). La dottoressa Hekimoglu, sotto lo sguardo di Altun, farà sapere al farmacista di aspettare il secondo figlio. Zuleyha, dopo aver saputo la notizia, metterà fine alla storia d’amore con Yilmaz, anche se lui negherà di essere il padre del bambino che la moglie ha detto di aspettare. A questo punto a Cukurova inizieranno a circolare dei pettegolezzi su una presunta relazione extraconiugale tra Mujgan e Fikret Fekeli (Furkan Palali).

La dura reazione di Akkaya non tarderà ad arrivare: punterà la sua pistola contro il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) dando l’impressione di volerlo uccidere. A evitare il peggio ci penserà Mujgan, anche se le conseguenze saranno amare.

Mujgan dice di aver inscenato la gravidanza, Akkaya e Ali Rahmet Fekeli furiosi

A sorpresa la dottoressa Hekimoglu, per far desistere Yilmaz dal tuo intento, gli rivelerà di aver inscenato la gravidanza per averlo al suo fianco e non permettergli di scappare con Zuleyha. Mujgan specificherà di averlo preso in giro in quanto ha scoperto, tramite una conversazione tra lui e Zuleyha, che era intenzionato a separarsi dal loro figlio Kerem Alì.

L’ex meccanico dopo aver costretto la moglie a dire la verità alla sua ex fidanzata Altun, sempre in preda alla furia, la inviterà a lasciare la città con la zia Behice. La dottoressa Hekimoglum oltre a essere sfrattata dalla tenuta, non potrà trasferirsi a Istanbul con il figlio Kerem Alì perché Yilmaz glielo vieterà. Anche Fekeli si arrabbierà molto con la dottoressa e verrà ripudiata come figlioccia per aver ingannato Akkaya con una faccenda così seria.