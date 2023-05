Terra Amara va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, il sabato alle ore 14:30 e la domenica alle ore 15 sulla rete ammiraglia Mediaset, ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni di Terra amara, in merito agli episodi di lunedì 8 e martedì 9 maggio, raccontano che Demir sarà arrabbiato con Zuleyha perché voleva allattare Kerem Ali, nel frattempo Mujgan avrà l'impressione che la rivale amorosa non sia in grado di stare lontana da Yilmaz. Saniye e Gaffur, intanto, si occuperanno della piccola Uzum dopo il ricovero della madre Zelis, mentre Sermin proverà a impietosire Julide nel tentativo di salvare il suo matrimonio.

Demir, infine, cercherà di vendicarsi di Yilmaz e Fekeli a seguito della scoperta dell'acquisizione dei suoi immobili a Istanbul da parte dei due uomini.

Mujgan avrà l'impressione che Zuleyha non riesca a stare lontana da Yilmaz

Gli spoiler dello sceneggiato di stampo turco, per ciò che concerne le puntate di lunedì 8 e martedì 9 maggio, evidenziano che Demir dopo aver chiacchierato con Mujgan sarà furioso con Zuleyha.

Il figlio di Hunkar, difatti, nutrirà del risentimento verso la moglie sia perché aveva intenzione di allattare il piccolo Kerem Ali, ma anche perché la dottoressa lo ha messo in guardia dicendogli di avere l'impressione che Zuleyha non riesca a stare lontana da Yilmaz.

L'incontro tra Demir e Mujgan verrà scoperto da Behice, con quest'ultima che tirerà le orecchie a Hekimoglu accusandola di aver fomentato la rabbia di Demir rischiando di accrescere ulteriormente la faida tra le due famiglie.

Dopo il ricovero in ospedale di Zelis, ad occuparsi di Uzum ci saranno Gaffur e Saniye, ma quest'ultimi non riusciranno a far mangiare la bimba, quindi decideranno di portarla in clinica dalla madre per convincerla a nutrirsi nuovamente.

Demir, a seguito dell’incidente che gli ha fatto temere il peggio, intesterà la maggior parte dei suoi averi a Leyla, in quanto temerà che in futuro Zuleyha possa confessare a Yilmaz che è il padre di Adnan.

Julide romperà il fidanzamento con Sabahattin

Sermin avrà in animo di salvare il suo matrimonio, quindi proverà a impietosire Julide sperando che la stessa si allontani da Sabahattin.

Il piano funzionerà, difatti Yalcınkaya romperà il fidanzamento con Sabahattin, così l'uomo si precipiterà a casa di Sermin urlandole che hanno divorziato e tra loro non potrà più funzionare.

A quel punto, Sermin giurerà vendetta nei riguardi di Sabahattin.

Demir, dopo aver scoperto che Fekeli e Yilmaz hanno acquistato i suoi immobili a Istanbul, cercherà anch'esso vendetta nei confronti dei due uomini.

Zelis, in ultimo, perderà la vita ma sarà contenta che sua figlia Uzum verrà accudita da due brave persone che le vogliono bene come Gaffur e Saniye.