In Terra amara Azize non riuscirà a mantenere per sé la brutta vicenda che l'ha vista coinvolta con Betül e Sermin: la prima l'ha quasi uccisa, mentre la seconda l'ha minacciata di morte. Vorrà raccontare tutto a Züleyha così, nel cuore della notte, andrà nella sua camera e le dirà tutto. All'inizio la ragazza stenterà a credere al racconto, ma alcuni dettagli le faranno pensare che Azize stia dicendo la verità.

Betül rischia di uccidere Azize

La nonnina Azize vivrà un'altra delle sue disavventure. Betül scoprirà che la donna tra i suoi effetti personali possiede una foto che svela la vera identità di Mehmet Kara: una prova che può confermare che in realtà l'uomo è Hakan.

Betül vorrà entrare in possesso di quella immagine, ma la nonnina sarà ferma nella sua posizione e non vorrà dargliela. Tra le due inizierà una sorta di lotta, dove Azize perderà l'equilibrio e cadrà per terra. Sarà priva di sensi e Betül penserà che sia morta, così correrà dalla madre per raccontarle l'accaduto.

Le minacce di Sermin

Sermin andrà a Villa Yaman per constatare se la nonnina sia ancora via e in effetti sarà così, ma la preoccupazione per una presunta morte lascerà spazio alla violenza. Questo perché Sermin minaccerà Azize di mantenere la bocca chiusa sulla faccenda: se non lo farà, l'ammazzerà.

La nonnina avrà paura di subire delle ritorsioni, così quando Fadik la troverà con la testa sanguinante, lei le dirà che si è fatta male cadendo, ma questa bugia non durerà a lungo.

Azize si sfoga con Züleyha

Azize, nonostante soffra di una grave demenza senile, non dimenticherà quanto accaduto, così vorrà raccontare tutto a Züleyha. Durante la notte farà irruzione nella sua camera da letto e le dirà tutto, anche se farà fatica a farlo visto che sarà molto nervosa e non riuscirà a smettere di piangere, in più non riuscirà a identificare con un nome chi le ha fatto del male.

Le chiederà di non svelare a nessuno ciò che le ha rivelato perché "sta scappando dalla donna cattiva con gli occhi verdi". Züleyha capirà in un attimo che la persona alla quale fa riferimento la nonnina è Betül. Durante il racconto le dirà che sbattuto la testa proprio a causa di una sua spinta in seguito a una discussione.

Le indagini di Züleyha

Inizialmente Züleyha crederà che Azize stia farneticando delle cose, ma quando le racconterà delle minacce di morte ricevute da Sermin, l'opinione della giovane cambierà e inizierà a pensare che quello che la nonnina sta raccontando sia vero.

Azize chiederà a Züleyha di non far entrare queste persone nella villa perché "altrimenti la uccideranno". "Non ti preoccupare, ti proteggo io", le risponderà la ragazza che, visti i molteplici dubbi, inizierà a indagare per avere la conferma del racconto della nonnina.