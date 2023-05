I colpi di scena a Terra Amara sono all'ordine del giorno e così anche nella terza stagione non mancheranno i risvolti inaspettati. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo aver impedito a Zuleyha di scappare con Yilmaz per la Germania, Demir la porterà a casa di Sevda, ma inaspettatamente quest'ultima non si troverà d'accordo con il figlio del suo ex amante. Dopo aver visto come la tratta e in che modo si rivolge a lei, Sevda rimprovererà Demir e lo inviterà a riflettere sulla possibilità di concedere finalmente il divorzio ad Altun per lasciarla libera di essere felice accanto ad Akkaya.

Demir porta Zuleyha a casa di Sevda

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul primo confronto che vedrà protagoniste Zuleyha e Sevda. Seguendo la trama della soap turca la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui la perfida Sermin informerà Demir che Zuleyha sta per fuggire con Yilmaz e i rispettivi figli. Il giorno previsto per la partenza Yaman si presenterà davanti all'auto della moglie costringendola a scendere. Successivamente Demir porterà Altun con i suoi figli presso la casa di Sevda, dove comincerà a vessarla con i suoi soliti metodi intimidatori e violenti.

Davanti a colei che considera una seconda madre, Demir insulterà Zuleyha definendola un'adultera.

Sevda resterà sconvolta dal modo in cui Yaman tratta la moglie, visto che le parole usate la colpiranno nel profondo. Anche lei in passato ha provato dei sentimenti nei riguardi di Adnan senior, seppure a conoscenza del suo matrimonio con Hunkrar, proprio come accaduto tra Zuleyha e Yilmaz.

Sevda si schiera dalla parte di Altun

A questo punto Sevda prenderà le difese di Altun e dopo aver cercato di calmare Demir lo inviterà a ricordare che anche lei ha dovuto subire da parte di Hunkar le stesse vessazioni che adesso sta subendo Zuleyha. Yaman non potrà fare altro che riflettere e si renderà conto che la constatazione di Sevda è veritiera.

Inoltre, l'ex amante di Adnan affermerà che se Demir nutre veramente dei sentimenti per Altun, dovrebbe lasciarla libera di farsi una vita con Yilmaz al suo fianco.

Le parole di Sevda scuoteranno Demir al punto che confesserà di essere pronto a concedere il divorzio a Zuleyha. Yaman porterà a compimento i suoi buoni propositi? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, ma come è prevedibile non è escluso che un nuovo impedimento sia dietro l'angolo e la felicità per Yilmaz e Zuleyha sia ancora lontana.