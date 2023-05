Durante la terza puntata dell'Isola dei Famosi, in onda martedì 2 maggio, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono finiti al centro di una polemica. Giacomo Urtis ha criticato un bacio scambiato tra i due in maniera molto plateale. Sebbene il chirurgo estetico abbia applaudito all'amore in tutte le sue forme, ha sostenuto di aver visto una scena di cattivo gusto.

Il bacio della discordia

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini fanno parte della tribù degli Accoppiados e sono la prima coppia gay ad approdare in Honduras.

Nel corso della terza puntata, la coppia ha deciso di scambiarsi un bacio appassionato in diretta dopo avere appreso l'esito del televoto: Nathaly Caldonazzo essendo la meno votata ha dovuto abbandonare Playa Tosta per "traslocare" su Playa Sant'Elena.

Sui social, tra i vari commenti all'indirizzo della coppia anche Giacomo Urtis ha deciso di esprimere un commento: "I baci lingua a lingua sia gay, etero, lesbo, dati in maniera plateale non sono di buon gusto". Tuttavia, il chirurgo plastico ha fatto un plauso all'amore libero.

I baci lingua a lingua sia gay, etero, lesbo , dati in maniera plateale non sono di buon gusto!

Comunque viva L’amore libero ❤️

#isola pic.twitter.com/TiTy29fY5X — Giacomo Urtis (@giacomourtis) May 2, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

Il tweet di Giacomo Urtis non è passato inosservato ed è diventato subito oggetto di discussione tra i telespettatori dell'Isola dei Famosi. Un utente ha criticato Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: "Volgari, c'è modo e modo di baciarsi davanti alle telecamere".

Un altro utente ha sostenuto: "Un brutto vedere, dato che è stato fatto per le telecamere e non per loro". Un telespettatore ha accusato la coppia di essere "volgare fino al midollo". Tra i vari utenti, c'è chi ha sostenuto che non è tanto il problema del bacio tra i due ma la grande differenza d'età tra Alessandro e Simone: "A me vedere una persona adulta come lo è lui fare una cosa del genere, mi ha fatto senso.

Era più carino un bacio stampo e lontano dalle telecamere un bacio passionale".

Dallo studio di Milano, anche Enrico Papi è intervenuto e ha invitato la coppia a ridimensionarsi visto che si tratta di un programma in prima serata.

Vladimir Luxuria elogia l'amore in tutte le sue forme

In settimana Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini erano già stati presi di mira sui social: la coppia si era lasciata andare ad alcune effusioni amorose all'Isola dei Famosi davanti le telecamere.

In occasione della terza puntata Ilay Blasi ha affrontato l'argomento con i due diretti interessati. Dallo studio Vladimir Luxuria ha chiesto la parola e ha preso le difese della coppia, difendendo l'amore in tutte le sue forme. A detta dell'opinionista non è un gesto d'affetto che deve fare scalpore, ma i commenti omofobi spuntati sul web ai danni della coppia.