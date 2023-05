In Terra Amara Gaffur sarà vittima di uno scherzo di Saniye. Lui si procurerà una lieve ferita dopo una colluttazione con un ladro, ma in ospedale non farà altro che lamentarsi e ingigantire l'accaduto. Così la donna si metterà d'accordo con Gülten e gli altri amici, e farà uno scherzo al marito: gli farà credere che presto gli verrà amputata una gamba.

Gaffur e l'incontro inaspettato con il ladro

Gaffur verrà coinvolto in una brutta faccenda che si svolgerà all'interno di Villa Yaman. Si troverà nella cucina della casa, per "scroccare" come al solito qualcosa da mangiare, quando improvvisamente sentirà dei strani rumori provenire dal piano superiore.

Andrà a vedere cosa stia succedendo e davanti a lui si ritroverà un ladro, tutto vestito di nero e con indosso in testa un passamontagna. Gaffur inizierà a urlare e il ladro per farlo tacere lo accoltellerà a una gamba. La ferita sarà abbastanza superficiale, ma esigerà comunque di una medicazione.

Lo scherzo di Saniye

Così Gaffur verrà condotto all'ospedale di Adana. Tutti correranno al suo capezzale, in primis Saniye, ma fortunatamente dal dottore riceveranno delle buone notizie: Gaffur sta bene, e ben presto verrà dimesso così potrà tornare a casa.

Tuttavia Gaffur non farà altro che lamentarsi ingigantendo il suo "dolore" e le sue lagne non avranno fine, così Saniye deciderà di fargli uno scherzo e allo stesso tempo di dargli una lezione.

La recita di Saniye

Saniye arriverà nella stanza di Gaffur dopo aver parlato con il medico e non riuscirà a trattenere le lacrime. Gaffur inizierà a temere per il suo futuro, forse il suo stato di salute è più grave di quanto pensasse. Saniye si dimostrerà la migliore delle attrici e dirà al marito che purtroppo la ferita riportata è troppo grave, e per questo motivo i medici dovranno appuntargli una gamba.

Gaffur impallidirà e inizierà a sudare freddo. Se la prenderà subito con il medico, perché secondo lui fin da subito ha minimizzato la gravità della sua ferita. Saniye gli farà credere che la situazione è grave almeno per un altro po' e proseguirà la sua recita anche davanti a Gülten, Çetin, Fadik e Raşit, che fingeranno insieme a lei che la situazione di Gaffur è più tragica del previsto.

Saniye svela il segreto a Gaffur

Gaffur continuerà ad arrabbiarsi con il medico, come ha potuto trascurarlo fino a condurlo all'amputazione? La sua disperazione, però, verrà interrotta dalla sonora risata dei presenti.

Saniye svelerà al marito che è vittima di un suo scherzo, perché non sopportava più le sue continue lagne per una ferita superficiale. Gaffur imparerà la lezione e sicuramente in futuro si lamenterà di meno.