Le nuove anticipazioni di Un posto al sole dall'8 al 12 maggio saranno concentrati ancora sul diabolico piano di Lara ai danni della famiglia Ferri. Durante la puntata di martedì 9 maggio tra Roberto e Marina si arriverà a un nuovo scontro. Dopo aver ascoltato la conversazione con Lara, la signora Giordano prenderà una drastica decisione e Ferri proverà a farle cambiare idea, ma senza successo. Nel frattempo, Raffaele starà vicino a Ornella che sarà ancora arrabbiata con Giulia, e proporrà a sua moglie qualcosa di rilassante. Infine, Cerruti si sfogherà con un confidente speciale per la delusione di non essere andato in crociera.

Le anticipazioni di Un posto al sole di martedì 9 maggio raccontano che tra Marina e Roberto le cose non miglioreranno e ci sarà un altro scontro. A quanto pare il piano di Lara si rivelerà ancora una volta vincente, perché quando la signora Giordano ascolterà la registrazione di una conversazione tra lei e Ferri, prenderà una drastica decisione. Roberto proverà a risolvere la situazione cercando un confronto con sua moglie ma non riuscirà a capire cosa sta sbagliando. Per i coniugi, quindi, la crisi si farà sempre più profonda, proprio come Lara aveva previsto nei suoi piani, ma la signora Martinelli riuscirà davvero a vincere la sua guerra?

La puntata di Un posto al sole che andrà in onda martedì 9 maggio vedrà al centro delle scene anche la tensione tra Ornella e Giulia. La dottoressa Bruni non riuscirà a perdonare alla sua amica di non averle parlato dell'arrivo di Luca De Santis come primario in ospedale.

Per Ornella non sarà un momento facile, perché anche lasciare il suo incarico, nonostante sia stata una sua scelta, rappresenterà un cambiamento che farà fatica ad accettare. Raffaele, come sempre, sarà accanto a sua moglie nel migliore dei modi e la sosterrà facendole una proposta per scaricare lo stress accumulato nelle ultime settimane.

Salvatore sarà molto deluso da Mariella che non l'ha coinvolto nella crociera

Le anticipazioni di Un posto al sole di martedì 9 maggio rivelano che ci sarà spazio anche per Sasà Cerruti. Il vigile non riuscirà a digerire il fatto che Mariella e Guido siano partiti in crociera con sua sorella Bice e suo cognato, lasciandolo a Napoli senza proporgli di andare con loro. Deluso, soprattutto dalla sua migliore amica, Salvatore troverà un confidente molto speciale con cui sfogarsi e che con i suoi silenzi sembrerà dargli dei consigli molto preziosi.