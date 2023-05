La felicità per Yilmaz e Mujgan continuerà ad essere un miraggio anche durante la terza stagione di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo il tentativo di fuga fallito, Altun rifletterà e non troverà giusto allontanare Kerem Alì dalla madre così chiederà ad Akkaya di porre fine al suo matrimonio in maniera più pacifica. A fronte di ciò, Yilmaz chiederà il divorzio a Mujgan ma quest'ultima si opporrà in maniera decisa. Nel frattempo, anche Demir negherà la libertà a Zuleyha, così i due amanti si troveranno ancora intrappolati nei rispettivi matrimoni privi di amore.

Yilmaz vuole porre fine al suo matrimonio

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulle richieste di divorzio che sia Yilmaz che Zuleyha inoltreranno ai rispettivi coniugi. Seguendo la storyline della soap turca, Akkaya e Altun organizzeranno la fuga verso la Germania con prole a seguito. Il giorno scelto per la partenza però Demir, avvertito dalla pettegola Sermin, bloccherà la moglie e di fatto impedirà ai due amanti di lasciare Adana. In seguito al fallimento del piano, Zuleyha rifletterà e capirà che portare via Kerem Alì alla madre sarebbe un errore.

Per tale ragione, Zuleyha avrà modo di confrontarsi con Yilmaz al quale chiederà di non scappare più ma di trovare piuttosto un modo di vivere sereni senza allontanare per sempre i figli dai rispettivi genitori.

A fronte di questa richiesta Akkaya deciderà di chiedere il divorzio a Mujgan, convinto che lei accetterà visto che solo qualche giorno prima la dottoressa aveva espresso la sua volontà di separarsi dal marito ma il suo piano ancora una volta non andrà come previsto.

Nuovi scontri per Yilmaz e Zuleyha con i rispettivi coniugi

Alla presenza di Alì Rahmet Fekeli e di Behice durante una cena, Yilmaz prenderà la parola per scusarsi con Mujgan per tutti gli scontri avuti in passato ma poi senza mezzi termini le chiederà il divorzio certo che dividere le loro strade sarà la cosa migliore anche per la serenità del figlio.

La dottoressa però a questo punto perderà per l'ennesima volta le staffe e negherà il suo consenso alla separazione affermando che mai lo lascerà libero di rifarsi una vita con Zuleyha.

D'altra parte le cose non andranno meglio per Zuleyha. Infatti, Demir tornerà alla tenuta e si innescherà l'ennesimo scontro con Zuleyha che troverà comunque le forze per chiedere il divorzio. Nonostante qualche giorno prima Yaman avesse detto a Sevda che forse era davvero giunto il momento di lasciare libera Altun, di fronte alla proposta della moglie darà ancora una volta sfoggio della sua prepotenza e le dirà di rassegnarsi a stare con lui e lontana da Yilmaz. In questo frangente Zuleyha rivelerà a Demir che ormai Yilmaz sa che Adnan è suo figlio.