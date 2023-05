Colpo di scena in arrivo a Terra Amara: Yilmaz avrà dei dubbi su Zuleyha e comincerà a pensare che la sua amata sia attratta da Demir. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la morte di Hunkar avvicinerà Altun e Yaman, visto che entrambi vorranno vendicare rispettivamente suocera e madre. Per tale ragione, quando Demir dichiarerà durante una conferenza stampa di voler assoldare chiunque riesca a trovare l'assassino della madre, Zuleyha gli resterà vicino scatenando la gelosia di Akkaya, che vorrà sapere se tra la sua amata e il marito ci sono ancora momenti di intimità.

Demir vuole dare una ricompensa a chi troverà l'assassino della madre

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul rapporto tra Zuleyha e Yilmaz, che subirà un duro scossone. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Behice ucciderà a sangue freddo Hunkar. Zuleyha si convincerà che la zia di Mujgan possa essere l'assassina ma la donna, attraverso una serie di stratagemmi, allontanerà da sé i sospetti.

Demir, a questo punto, si convincerà che la polizia non stia facendo il massimo per trovare il colpevole della morte dell'amata madre, così deciderà di indire una conferenza stampa, durante la quale terrà al suo fianco non solo Sevda, ma anche la moglie.

Zuleyha darà il suo appoggio al marito quando quest'ultimo annuncerà di voler dare un milione di lire turche a chiunque trovi l'assassino di Hunkar. Mentre molti abitanti del paese, tra cui anche Gaffur, troveranno interessante la proposta di Demir, Yilmaz non apprezzerà per nulla tutta la scena a cui assisterà.

Yilmaz discute con Zuleyha

Vedendo il modo in cui Zuleyha appoggerà in tutto e per tutto il marito, Akkaya si innervosirà parecchio e, convinto che la morte di Hunkar abbia fatto avvicinare Demir e Altun, chiederà un colloquio a quest'ultima. Considerando che solo pochi giorni prima Yilmaz aveva confessato a Zuleyha di essere pronto a fuggire con lei a costo di abbandonare perfino il figlio Kerem Ali, Akkaya darà vita a una scenata di gelosia in piena regola.

Yilmaz chiederà a Zuleyha se si sente attratta da Demir e arriverà perfino a chiederle se vive l'intimità con il marito, visto che lui ha allontanato la moglie. Altun si innervosirà parecchio, chiuderà il discorso e andrà via, e Yilmaz resterà con un palmo di naso. Questa lite segnerà la fine dell'amore tra Yilmaz e Zuleyha? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.