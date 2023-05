Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara, Mujgan tornerà alla carica contro Zuleyha e arriverà addirittura a minacciarla in casa sua. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, dopo l'aggressione ai danni di Behice, che lei stessa avrà messo a punto per restare ad Adana, la dottoressa perderà di nuovo la testa e incolperà Altun. Mujgan riterrà che qualcuno abbia preso di mira la zia dopo aver ascoltato le accuse di Zuleyha nei suoi confronti. L'ennesimo atto folle della moglie di Yilmaz porterà Demir a scoprire che la lettera in cui lei veniva accusata di aver sparato a Zuleyha è stata rubata: ciò aprirà la strada a nuove dinamiche cariche di tensione.

Behice organizza una finta aggressione

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, mettendo ancora una volta al centro dell'attenzione la rivalità tra Mujgan e Zuleyha. Altun si convincerà che a uccidere Hunkar è stata Behice e per questo la accuserà pubblicamente. Allo scontro tra le due donne assisterà Fekeli, il quale, riflettendo sulle parole di Zuleyha e sul comportamento della sua ospite, si convincerà che effettivamente Behice potrebbe essere la colpevole della morte della sua amata. Per queste ragioni, Alì Rahmet deciderà di cacciare Behice, che fingerà di preparare le valigie per andare via, ma in realtà si metterà d'accordo con un complice per essere aggredita.

L'aggressione andrà male, visto che il complice per errore farà partire un colpo che prenderà Behice allo stomaco.

A trovare la donna sarà Fikret, il quale si avvicinerà a Mujgan. Behice verrà trasportata in ospedale e sarà sottoposta a una delicata operazione, che le permetterà di salvarsi. La dottoressa però incolperà Fekeli e Yilmaz dell'accaduto visto che entrambi avevano allontanato la zia da casa loro. Dopo una conversazione con un'infermiera dell'ospedale, però, Mujgan si convincerà che probabilmente ad aggredire la zietta sia stato qualcuno che ha ascoltato le accuse di Zuleyha e che è desideroso di vendicare la matrona degli Yaman.

Mujgan minaccia Zuleyha

Con queste certezze, Mujgan andrà alla tenuta Yaman e minaccerà Zuleyha ma, a fermare la dottoressa, ci sarà Demir che la caccerà da casa sua.

Successivamente Demir per difendere la moglie cercherà la lettera sottoscritta da Yilmaz nella quale la dottoressa veniva accusata di aver sparato a Altun, però non la troverà.

Demir crederà che a sottrarre la missiva sia stata Sermin, tuttavia, parlando con lei, Yaman capirà che stavolta la cugina non c'entra nulla. In effetti a commettere il furto è stato Fikret. Come deciderà di comportarsi adesso Demir? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.