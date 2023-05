In Terra Amara uno scontro tra Betül e Azize porterà quest'ultima a cadere e perdere i sensi. La ragazza, in un primo momento, penserà di averla uccisa, ma fortunatamente non sarà così. Sermin, però, temerà che Azize possa svelare agli abitanti di Villa Yaman ciò che le ha fatto la figlia, così le intimerà di tenere la bocca chiusa.

Una giornalista potrebbe smascherare Hakan

A Çukurova aleggerà un mistero: qual è il vero volto di Hakan Gümüşoğlu? Presto tutti potrebbero scoprirlo visto che l'uomo, noto trafficante d'armi, è ricercato in tutta la Turchia.

Una giornalista, però, sarà pronta a mostrare il suo volto in televisione e tutti, compresa Züleyha, saranno davanti allo schermo per vederlo.

Hakan è il peggior nemico per la famiglia Yaman, per questo motivo Züleyha non vedrà l'ora di smascherarlo. La donna, però, non potrà immaginare di avere già Hakan al proprio fianco, proprio lì nello stesso soggiorno. Proprio così, perché dietro l'identità di Mehmet Kara, il nuovo socio dell'azienda Yaman, si nasconde Hakan e anche lui si troverà davanti alla tv per capire se ha le ore contate.

Betül vuole prendere qualcosa ad Azize

Alla fine lo smascheramento in tv si rivelerà solamente un buco nell'acqua, ma molto presto qualcun altro potrebbe scoprire la vera identità di Hakan: Betül.

La ragazza troverà tra le cose della nonnina Azize un oggetto che potrebbe interessarle parecchio e vorrebbe portarglielo via, ma la donna non glielo permetterà.

Tra la due nascerà un'accesa discussione con annessa "lotta" che porterà Azize a cadere per terra, sbattere la testa e perdere i sensi.

Betül crede di aver ucciso Azize

Tra gli effetti personali di Azize, Betül troverà una foto che dimostrerà che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gümüşoğlu. La ragazza, ovviamente, sarà sotto shock per la scoperta, così chiederà alla nonnina se può darle la fotografia, ma la donna si innervosirà parecchio e non vorrà cederle il suo "cimelio".

Dopo la discussione e l'annessa caduta, Betül penserà che la nonnina sia morta, così correrà a raccontare ciò che è successo alla madre, che si arrabbierà molto con lei per quello che ha combinato. Sermin correrà a Villa Yaman per constatare se Azize sia realmente deceduta: in realtà non sarà così.

La minaccia di Sermin

Sermin, però, passerà da una preoccupazione all'altra, perché temerà che la nonnina possa dire a qualcuno ciò che è successo. "Se sveli come sei caduta, giuro che ti ammazzo: devi tenere la bocca chiusa", minaccerà Sermin ad Azize, che molto spaventata obbedirà ai suoi ordini.

Quando Fadik e Lütfiye arriveranno e la vedranno con la testa sanguinante, lei dirà di essere inciampata.