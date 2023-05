Le prossime puntate di Terra amara saranno ricche di colpi di scena e oltre alla dura reazione di Demir nei confronti di Zuleyha il pubblico assisterà anche alla sparizione di Uzum e Adnan. Le anticipazioni degli episodi in onda lunedì 29 e martedì 30 maggio spiegano che a villa Yaman la tensione sarà alle stelle. Tutti saranno preoccupati per Zuleyha, abbandonata nel bosco da suo marito, ma presto si renderanno conto che Adnan e Uzum sono spariti nel nulla. Vista la presenza di due loschi uomini d'affari a Cukurova, si penserà subito ad un rapimento.

Anticipazioni Terra amara: preoccupazione a villa Yaman

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che le puntate di lunedì 29 e martedì 30 maggio saranno molto emozionanti. Zuleyha sarà abbandonata nel bosco da Demir che, furioso per aver visto le immagini di sua moglie con Yilmaz, non vorrà più saperne di lei. Tutti si domanderanno che fine abbia fatto la signora Yaman, perché dopo averla vista andare via con suo marito che le puntava contro una pistola, temeranno per la sua vita. La preoccupazione per Zuleyha creerà distrazione tra gli inservienti che non baderanno troppo al piccolo Adnan che verrà lasciato da solo con Uzum. Quando alla villa noteranno l'assenza dei due bambini, ci sarà il panico.

Anticipazioni puntate di lunedì 29 e martedì 30 maggio: Hunkar penserà che i bambini siano stati rapiti

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene la piccola Uzum e Adnan che faranno perdere le loro tracce. Tutti penseranno che i bambini siano stati rapiti a causa della presenza di due loschi stranieri che minacciavano di prendersi le terre di Cukurova.

A rincarare la dose ci sarà uno dei dipendenti che dirà di aver visto un'automobile aggirarsi attorno alla villa. Demir e Hunkar resteranno in casa in attesa che i rapitori si facciano sentire per il riscatto, mentre tutti gli altri andranno a cercare Uzum e Adnan per tutta Cukurova. Presto, tuttavia, la situazione si risolverà in un modo del tutto inaspettato.

Zuleyha riuscirà a raggiungere la villa

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle puntate di lunedì 29 e martedì 30 maggio i bambini saranno trovati da un operaio vicino al pantano. La piccola Uzum, infatti, aveva deciso di allontanarsi volontariamente con Adnan per portare il suo amico nei posti a lei molto cari. I due bambini erano stati prima sulla tomba della madre di Uzum e successivamente al villaggio degli operai, dove viveva prima di trasferirsi alla villa. Tutto finirà al meglio per i bambini che saranno accolti con gioia alla villa. Il momento di armonia per il ritrovamento di Adnan e Uzum, tuttavia, sarà interrotto dall'arrivo di Zuleyha. La donna, ferita, riuscirà a ritornare a casa, ma dovrà scontrarsi con la furia di Demir che non le permetterà di avvicinarsi ai suoi bambini e la caccerà via.