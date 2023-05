Prosegue la programmazione tv di Terra Amara che andrà in onda sabato 6 maggio ma eccezionalmente con un appuntamento ridotto, Canale 5 darà infatti spazio allo speciale di Verissimo di Silvia Toffanin che seguirà in diretta l'incoronazione del Re Carlo d'Inghilterra.

Nella puntata della soap opera turca che sarà trasmessa sabato alle 15:00, Hunkar proverà il timore che Zuleyha possa rivelare ad Yilmaz di essere il padre di Adnan. Proprio per questo la signora Yaman proverà a convincere suo figlio Demir ad intestare tutti i suoi beni alla figlia Leyla, ottenendo però un no come risposta.

In seguito, il marito di Zuleyha scoprirà che Akkaya ha comprato gran parte delle sue proprietà messe in vendita ad Istanbul, il tutto mentre Mujgan si recherà da Demir per metterlo in guardia sul comportamento di sua moglie nei confronti di Yilmaz.

Hunkar teme che Zuleyha riveli ad Yilmaz la sua paternità

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Hunkar apparirà molto preoccupata poiché inizierà a temere che Zuleyha possa rivelare al suo ex fidanzato di essere il padre biologico di Adnan. Per questo motivo, la figlia di Azize tenterà di convincere suo figlio ad intestare tutti i beni della famiglia Yaman alla piccola Leyla. Ciononostante, Demir sembrerà essere irremovibile nel portare avanti la propria volontà di dividere equamente il patrimonio.

Le sicurezze del signor Yaman sul futuro della propria eredità inizieranno tuttavia a vacillare quando verrà a conoscenza di alcuni dettagli molto importanti.

Mujgan va da Demir e lo mette in guardia in Terra Amara

Nello specifico, Demir apprenderà che è stato Yilmaz ad acquistare tutte le proprietà che ha messo in vendita ad Istanbul per risolvere i propri problemi di liquidità.

L'uomo riceverà anche la visita inaspettata della dottoressa Mujgan che si recherà nel suo ufficio per metterlo in guardia dal comportamento di sua moglie. Hekimoglu spiegherà dettagliatamente quello che è successo il giorno prima: ha trovato Zuleyha nell'intento di allattare suo figlio Kerem.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara che andrà in onda oggi venerdì 5 maggio, Yilmaz si ritrova da solo a casa con suo figlio che piange disperatamente dalla fame. Mujgan ha avuto un problema all'automobile (gomma forata) e ritarda il suo rientro a casa ecco che Zuleyha, attratta dal pianto del bambino, si reca dal suo ex fidanzato per assicurarsi che tutto vada bene.

Akkaya chiede allora aiuto alla signorina Altun, la quale si propone di allattare lei stessa il neonato. Proprio in quel momento entra in casa Mujgan che vedendo la donna allattare il suo bambino va su tutte le furie.