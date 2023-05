Riccardo Guarnieri ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e donne e ha commentato l'ultima diatriba avuta sui social con Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Il cavaliere tarantino ha precisato di non avere mai alluso ad un presunto tradimento di Alessandro nei confronti della sua ex, ma di avere pubblicamente solamente una frase che gli piaceva.

Il commento di Guarnieri su Ida e Alessandro

Nei giorni scorsi, Riccardo Guarnieri ha postato tra le storie di instagram una frase criptica: "Ogni re sul trono, ogni pagliaccio nel suo circo".

Secondo alcuni utenti del web, il cavaliere avrebbe alluso ad un presunto tradimento di Alessandro Vicinanza a Ida Platano.

Nell'intervista il diretto interessato ha smentito categoricamente, spiegando di avere postato solamente una frase di cui gli piaceva il senso. In merito alla presa di posizione della sua ex Ida e del suo attuale compagno Alessandro, Guarnieri ha affermato: "A me in realtà fa sorridere che alcune persone si credano sempre al centro dell'attenzione, dei miei pensieri e soprattutto mi fanno sorridere anche le loro risposte alle mie presunte frecciatine". Il cavaliere ha rivelato di usare pochissimo i social e se il web interpreta male i suoi pensieri non lo ritiene un suo problema.

Il 41enne pugliese ha aggiunto di avere la coscienza pulita e quindi vive il tutto in maniera serena. Tornando alla sua ex e a Vicinanza, Riccardo ha spiegato che in passato è stata la coppia che lo ha definito "irrisolto" ma la sua impressione è che sia il contrario. A detta sua, la coppia continua a rispondere alle presunte frecciatine senza mai essere chiamata in causa solo ed esclusivamente per avere visibilità.

Riccardo Guarnieri spiega perché ha chiuso con Mariangela

Nell'intervista al magazine di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri non ha potuto non parlare della frequentazione interrotta con Mariangela. Il diretto interessato ha spiegato che i due viaggiavano su due binari differenti: lei era partita a mille, mentre lui preferiva andarci più con i piedi di piombo.

Nel momento in cui Riccardo avvia una conoscenza, la sua priorità è capire come si sente lui e non la persona che si trova al suo fianco. Dunque, Guarnieri ha deciso di chiudere con Mariangela [VIDEO] per non farla soffrire.

Infine c'è stato spazio anche per parlare di Roberta Di Padua: il cavaliere ha riferito di aver conosciuto meglio la dama in questo periodo, piuttosto che quando i due erano usciti dal dating show di Maria De Filippi. Attualmente Riccardo Guarnieri non ha ancora trovato la sua anima gemella a Uomini e Donne, ma è convinto che tra lui e Roberta non ci sarà alcun ritorno di fiamma.