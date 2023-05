Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, relative alle puntate che andranno in onda dal 21 al 27 maggio su Canale 5. Tante novità attendono i telespettatori della soap turca ambientata negli anni '70. Se da un lato Yilmaz e Demir decideranno di allearsi prima per salvare la reputazione di Zuleyha e poi per impedire che dei loschi individui possano impadronirsi delle fabbriche del paese, l'ostilità di Mujgan nei riguardi di Zuleyha sarà sempre più evidente tanto che la dottoressa invierà un filmato a Demir che metterà in pericolo la vita di Altun.

Anche per Gaffur ci saranno guai in vista: Saniye scoprirà del grosso debito che il marito ha contratto con il perfido Tellidere.

L'alleanza tra Demir e Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda da domenica 21 a sabato 27 maggio prendono il via dalla scelta di Demir e Yilmaz di allearsi. Infatti, in paese si diffonderà la voce che Yaman ha ucciso Ercument dopo che questi ha abusato di Zuleyha. Mentre Sabahattin chiederà a Julide di non indigare ulteriormente riscontrando un rifiuto da parte di quest'ultima, Naciye aggredirà Sermin davanti a tutte le donne più influenti del paese. Nel frattempo, restando fedeli al loro piano, Yilmaz e Demir andranno da Emel, sorella di Ercument per chiedere il suo aiuto per far archiviare il caso sulla morte del fratello.

La donna accetterà chiedendo in cambio una grossa somma di denaro di cui si faranno carico sia Yaman che Akkaya.

Dopo la deposizione di Emel, gli Yaman organizzeranno una conferenza stampa in cui la donna dichiarerà che il fratello è stato ucciso per via dei suoi debiti. Mentre tra Demir e Yilmaz le ostilità sembreranno essere archiviate, Zuleyha si recherà dalla dottoressa sperando di poter trovare con lei un punto di incontro.

Mujgan non solo rifiuterà l'offerta di pace ma per tutta risposta invierà a Demir un filmato in cui Yilmaz e Zuleyha sembreranno essere molto in confidenza. Ma il proiettore di Yaman sarà rotto per cui per il momento non potrà vedere il video.

Zuleyha deciderà di donare a Gulten l'abito da sposa che doveva essere usato da lei per diventare la moglie di Yilmaz, ma mentre si darà il via ai preparativi del matrimonio tra la domestica e Cetin, Saniye scoprirà che il marito le ha rubato i gioielli per rivenderli e pagare il debito contratto con Hatip.

Nel frattempo, Fekeli sentirà per caso che alcuni uomini hanno intenzione di appropriarsi di tutte le terre e le fabbriche di Adana. Alì Rahmet avvertirà Hunkar e ancora una volta Demir e Yilmaz si coalizzeranno per impedire che Adana cada nelle mani di estranei.

Demir furioso con Zuleyha

Durante una riunione alla camera del commercio preseduta da Hatip, Fekeli convincerà tutti i presenti a non vedere le loro fabbriche ma non saprà che Tellidere è d'accordo con i loschi individui che si aggirano per Adana. Per questo, messo alle strette Hatip indicherà in Fekeli l'uomo da eliminare per portare avanti i suoi piani. Saniye intanto deciderà di andare da Hatip e affermerà che da quel momento sarà lei a gestire il debito del marito.

Demir avrà un nuovo proiettore e potrà vedere il video di Yilmaz e Zuleyha. Su tutte le furie e con una pistola carica costringerà la moglie a seguirlo in un luogo appartato. La scena sarà vista da Serminc he scoprirà il motivo della furia del cugino e da Mujgna che si pentirà per quello che ha fatto, Anche Behice, messa al corrente dei fatti da Sermin rimprovererà la nipote. Da sola col marito, Altun cercherà di spiegare che non lo ha mai tradito ma Demir non vorrà sentire ragione e si vedrà salire in auto con le mani sporche di sangue dopo che l'eco di alcuni spari si diffonderà per il bosco.