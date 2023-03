Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Saniye (Selin Yeninci) capirà che suo marito Gaffur ha ingiustamente dato la colpa a Cetin Cigergi del furto dei suoi gioielli.

Terra amara, anticipazioni: Saniye scopre che suo marito ha rubato i suoi gioelli

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione svelano che Saniye scoprirà le malefatte di suo marito.

Tutto inizierà quando Cetin (Aras Şenol) e Gulten (Selin Genç) decideranno di organizzare le loro nozze. Gaffur darà il suo benestare alla coppia, dopo aver appreso dell'abuso subito da sua sorella da parte di Ercument. Saniye a questo punto accompagnerà i promessi sposi a comprare tutti gli oggetti utili per la festa di fidanzamento. La capomastro rimarrà senza parole quando il gioielliere le domanderà se lei e suo marito hanno bisogno di vendere altro oro. Una domanda che porterà la signora Taskin a ripensare al furto di gioielli che aveva subito alcuni mesi prima. Alla fine, la donna riunirà tutti i tasselli scoprendo che era stato suo marito a macchiarsi del reato per poi rigettare la colpa su Cetin.

Gaffur obbligato dalla moglie a chiedere scusa a Cetin

Nelle puntate turche di Terra amara Saniye si scaglierà come una furia contro Gaffur una volta tornata a casa. L'uomo a questo punto non avrà altra scelta che ammettere di aver contratto un debito con Hatip Tellidere dopo che gli avevano sottratto 100 mila lire turche appartenuta a Hunkar .

Taskin cercherà di giustificarsi confessando di essere stato aggredito da cinque banditi anche se in realtà erano solo due brutti ceffi. Una versione che non impietosirà Saniye, la quale continuerà ad essere molto arrabbiata con lui. La donna infatti esigerà che Gaffur faccia le scuse a Cetin dopo averlo accusato del furto commesso in realtà da lui.

Nonostante tutto, la signora Taskin sceglierà di non cacciarlo fuori di casa per non nuocere alla tranquillità della piccola Uzum alla quale sta facendo da padre.

La capomastro decide di incontrare Hatip

Allo stesso tempo, Saniye prenderà di petto la situazione dopo aver scoperto le malefatte del marito. La donna deciderà di recarsi nell'ufficio di Hatip per affrontarlo a muso duro. La capomastro a questo punto cercherà di rassicurare Tellidere della restituzione dell'84 mila lire turche che Gaffur deve dargli. Quale sarà la reazione del losco tipo alla proposta della cognata di Gulten? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.