La storica soap tv Beautiful è sbarcata a Roma per girare alcune scene. In un'intervista rilasciata all'Ansa, l'attore che interpreta Liam ha fornito delle anticipazioni riguardanti i nuovi episodi: Scott Clifton ha rivelato che il suo personaggio scoprirà qualcosa che cambierà per sempre la sua vita. Stando alle indiscrezioni, si tratterebbe di un tradimento da parte di Hope.

Beautiful: tutto quello che c'è da sapere sugli episodi girati a Roma

Per girare i nuovi episodi di Beautiful, il cast è arrivato a Roma. Tra i protagonisti ci sono Brooke, Ridge, Thomas, Liam, Steffy e Carter.

Scott Clifton all'Ansa ha fornito delle importanti anticipazioni riguardanti il suo personaggio: "Liam in Italia scoprirà qualcosa che cambierà tutto per lui". L'attore ha riferito di essere venuto a conoscenza di un tradimento da parte di Hope: l'idillio d'amore che tanto avevano desiderato potrebbe giungere al capolinea nei nuovi episodi girati a Roma. La possibile rottura tra Liam e Hope potrebbe creare dei problemi anche tra Finn e Steffy: quest'ultima infatti, potrebbe riavvicinarsi a Spencer. Hope avrebbe cercato in tutti i modi di tenere a bada il desiderio verso Thomas, ma a Roma sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato. A rendere noto il tradimento ai danni di Liam, pare che sia stata proprio Steffy.

Infine, le anticipazioni degli episodi girati a Roma ipotizzano un possibile ritorno di fiamma tra Brooke e Ridge: la coppia aveva iniziato ad avere problemi con il ritorno di Deacon.

Quanto andranno in onda i nuovi episodi

Gli episodi di Beautiful girati a Roma andranno in onda negli Usa tra il 16 e il 23 giugno 2023.

In Italia invece, gli appassionati della storica soap tv dovranno attendere il 2024.

Non è la prima volta che Beautiful include delle scene girate nel Bel Paese: in passato alcuni episodi sono stati girati a Venezia, Portofino, sul Lago di Como e in Puglia.

Ginevra Lamborghini, Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso nel cast

Nel frattempo, è trapelata la notizia che nel cast di Beautiful entreranno come guest star Ginevra Lamborghini, Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 dovrebbe interpretare il ruolo di pr internazionale della Forrester: l'agenzia di moda al centro delle trame della soap. Lamborghini dovrebbe occuparsi di una sfilata di moda in programma a Piazza Navona. Stando ad alcune indiscrezioni, la 30enne pare che sia in trattativa per inserire come colonna sonora il suo brano "Equatore" durante la sfilata di moda.

Per quanto riguarda la figlia e la compagna di Albano Carrisi invece non è trapelata alcuna informazione sul ruolo che interpreteranno.