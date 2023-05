Alle puntate di Uomini e donne che sono andate in onda in questi giorni, non ha partecipato una dama che ha animato gran parte della stagione 2022/2023 del Trono Over. I più attenti fan, infatti, si sono accorti che Paola Ruocco non era nel parterre femminile mentre le colleghe Carla, Cristina e Roberta discutevano sulla tronista Nicole o sulle loro ultime conoscenze. Il blogger Pugnaloni fa sapere che la napoletana ha lasciato il programma per iniziare una frequentazione con il signor Daniele, new entry tra i cavalieri.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Mentre in tv andava in onda il rimprovero di Maria De Filippi alle dame di Uomini e Donne ree di aver deriso la tronista Nicole (come lei stessa ha denunciato in una recente puntata), alcuni attenti spettatori si accorgevano dell'assenza nel parterre di una protagonista assoluta dell'edizione 2022/2023.

Da circa una settimana, infatti, si sono perse le tracce di Paola, la napoletana che tanti hanno indicato come l'antagonista numero uno di Gemma: iconiche, infatti, sono le litigate che le due hanno avuto davanti alle telecamere in questi mesi.

A spiegare perché Ruocco non ha partecipato alle ultime registrazioni del dating-show, è stato Lorenzo Pugnaloni: il blogger ha usato Instagram per confermare l'uscita di scena della protagonista del Trono Over per motivi di cuore.

Il parere di chi guarda Uomini e Donne

"News: mi avete scritto che avete notato l'assenza di Paola nelle ultime registrazioni", inizia così il messaggio col quale Pugnaloni ha raccontato cosa sta succedendo nella vita della dama di Uomini e Donne.

Il blogger, poi, ha reso pubblica la motivazione che ha spinto Ruocco a disertare le puntate del dating-show che sono andate in onda in questi giorni: "Attualmente sta approfondendo la conoscenza con Daniele, uno dei cavalieri, fuori dal programma".

Senza fare annunci, dunque, la napoletana ha deciso di lasciare il Trono Over per vivere la quotidianità con un signore che aveva esordito da poco tempo nel cast. A differenza dei colleghi che si sono fidanzati con scambi di regali e sotto la cascata di petali rossi, Paola e Daniele sono usciti di scena silenziosamente e senza che la redazione desse loro un po' di spazio in studio.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

La scelta di Paola di conoscere Daniele fuori dal programma, sembra aver inciso anche sulla visibilità di un'altra storica dama del parterre.

Da circa dieci giorni, infatti, Gemma non viene interpellata dalla padrona di casa per raccontare qualche novità che riguardi il suo privato: chiusa la breve frequentazione con il signor Giuseppe, Galgani è tornata nell'ombra.

Stessa situazione per un altro veterano del Trono Over: Riccardo fa parlare di sé solo per le stoccate che lancia a Ida e Alessandro sui social, anche perché è da parecchio tempo che non esce con una donna del cast per più di qualche settimana (l'ultima è stata Gloria Nicoletti).

Un altro episodio che ha tenuto accesi i riflettori su Guarnieri è la rissa con Armando in una recente registrazione di Uomini e Donne: anche se la scena non è andata in onda (è stata tagliata in fase di montaggio), si sa che i due cavalieri si sono messi le mani addosso per qualche secondo e che i presenti son dovuti intervenire per separarli.

Incarnato, però, il 5 maggio ha stupito il pubblico dicendosi contento della frequentazione che ha intrapreso con una new entry del parterre: i due sono usciti a cena insieme, si sono trovati bene e hanno detto di volersi vedere ancora per capire se ci sono le basi per una conoscenza un po' più profonda.