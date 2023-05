In Terra Amara la notizia della seconda gravidanza di Müjgan sconvolgerà un po' tutti, soprattutto Yilmaz, anche perché il ragazzo sarà fermamente convinto che il figlio non sia suo, visto che con la moglie ormai non ha alcun tipo di rapporto da tempo. Il dubbio aumenterà quando sentirà un pettegolezzo che gira per Çukurova: secondo molti Müjgan potrebbe avere una relazione con Fikret.

Çetin teme che Yilmaz possa uccidere Fikret

Per Çukurova inizierà a diffondersi un pettegolezzo: Fikret e Müjgan sarebbero più che amici. Tutti ne parleranno e ovviamente la cosa arriverà anche alle orecchie di Yilmaz, che andrà su tutte le furie.

Tutto ciò non solo perché Müjgan è la moglie, ma anche perché da poco tempo ha scoperto che la donna è incinta del suo secondo figlio. Le cose tra Yilmaz e Müjgan non vanno bene, e i due non hanno più rapporti da tempo, per questo motivo il giovane crederà che il bambino possa essere di Fikret e per questo non esiterà ad affrontarlo.

Çetin proverà a fermarlo, ma il ragazzo non vorrà sentire ragioni: prenderà la pistola e andrà dritto da Fikret. A Çetin non resterà che allertare Fekeli: correrà al ranch e dirà sia a lui che Müjgan cosa sta succedendo, sottolineando che teme che Yilmaz possa far fuori Fikret.

Yilmaz vuole uccidere Fikret

Fekeli non riuscirà a capire il motivo di questa nuova disputa che si è creata tra Yilmaz e Fikret, allora Çetin racconterà che a Çukurova spettegolano sul fatto che Fikret e Müjgan abbiano una relazione.

Fekeli, sentendo il racconto, non rimarrà con le mani in mano e correrà per provare a fermare Yilmaz, ma il ragazzo intanto arriverà da Fikret pronto a ucciderlo.

Quando quest'ultimo lo vedrà mentre gli punta una pistola contro, non riuscirà a capirne il motivo. Solo quando Yilmaz lo accuserà di aver dormito con la sua Müjgan capirà di essere vittima di un fraintendimento.

"Come hai potuto macchiare l'onore della tua famiglia? Come hai potuto mettere incinta Müjgan", gli chiederà Yilmaz puntandogli sempre addosso una pistola. Fikret sarà sorpreso e non riuscirà a credere che Yilmaz possa veramente pensare una cosa del genere. La tensione sarà alle stelle e Yilmaz sarà pronto a premere il grilletto, ma fortunatamente non lo farà.

Fekeli invita Yilmaz a prendersi le sue responsabilità

La notizia della seconda gravidanza di Müjgan sorprenderà veramente tutti, ma solo Yilmaz non reagirà nel migliore dei modi. Lui sarà fermamente convinto che quel figlio non sia suo: Müjgan potrebbe averlo veramente tradito o aver inventato una gigantesca bugia.

Fekeli proverà a fidarsi della ragazza e inviterà Yilmaz a fare altrettanto: deve assumersi le sue responsabilità di padre, visto che il destino ha voluto che andasse così.