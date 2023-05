Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni delle puntate in onda dal 29 maggio al 1° giugno annunciano la partenza di due personaggi storici della soap partenopea. Si tratta di Angela e Franco, che dopo un periodo di crisi si lasceranno tutto alle spalle e inizieranno un lungo soggiorno ad Agrigento. Per Giulia non sarà facile salutare la famiglia, perché resterà da sola alla terrazza in un periodo alquanto movimentato a causa delle minacce di Sabbiese. A consolare la signora Poggi potrebbe essere l'arrivo di Luca De Santis, pronto a restare a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole: Angela e Franco pronti a ricominciare

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 29 maggio al 1° giugno raccontano che la famiglia Boschi sarà al centro dei riflettori. Per Angela e Franco sono state settimane molto difficili. Tra la menopausa di lei e la perdita del lavoro di lui, la coppia sarà pronta a voltare pagina. Approfittando dell'offerta di lavoro che la figlia di Giulia ha ricevuto, la famiglia al completo si sposterà in Sicilia almeno per tre mesi. Il pubblico dovrà salutare per un po' di tempo due tra i personaggi più amati del cast, presenti sin dalla prima stagione della soap partenopea.

La famiglia Boschi saluterà Palazzo Palladini

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Angela e Franco con Bianca partiranno alla volta della Sicilia.

Mentre la ragazzina e il suo papà si godranno la città, Angela potrà portare avanti il progetto dell'associazione e la famiglia potrà ritrovare la serenità che nelle ultime settimane sembrava perduta. Il rientro dei Boschi sarebbe previsto per settembre, perché Bianca dovrebbe ricominciare la scuola, ma se Franco dovesse trovare un lavoro in Sicilia si potrebbe pensare anche a un trasferimento definitivo.

Luca De Santis arriverà a Napoli, ma avrà dei problemi

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella settimana dal 29 maggio al 1° giugno la famiglia Boschi saluterà Palazzo Palladini. Giulia resterà da sola alla terrazza e anche se non lo farà pesare alla figlia, per lei non sarà molto semplice pensare ai prossimi mesi in solitudine.

La signora Poggi si troverà a dover affrontare da sola anche i problemi al centro sociale, anche se in queste settimane potrebbe rafforzare l'amicizia con Rosa, che continuerà a fare le pulizie da lei. Per Giulia, inoltre, arriverà una bella novità con il trasferimento stabile di Luca De Santis a Napoli. Tra i due c'è stata una storia d'amore molti anni fa, ma la signora Poggi ha dimostrato di tenere ancora molto al medico. Luca, invece, inizierà a mostrare le avvisaglie di quello che potrebbe essere un grave problema di salute.