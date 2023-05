Terra Amara prosegue con nuove puntate e le anticipazioni della settimana dal 5 al 9 giugno annunciano molte emozioni. Zuleyha, in carcere, continuerà a subire le angherie delle altre detenute, mentre Yilmaz le giurerà che la aiuterà ad uscire da lì. Mujgan, invece, sarà distrutta per la richiesta di divorzio di suo marito e Behice le consiglierà di puntare al patrimonio. Demir uscirà dal coma e il futuro di Zuleyha dipenderà da lui: basterà una sua dichiarazione a farla scagionare. Infine, Saniye riuscirà a recuperare il denaro che Gaffur aveva dato ad Hatip, liberandolo anche dalla cambiale che aveva firmato.

Anticipazioni Terra amara: Yimlaz andrà a trovare Zuleyha in carcere

Grandi novità caratterizzeranno le prossime puntate di Terra amara e nella settimana dal 5 al 9 giugno la prigionia di Zuleyha sarà in primo piano. In carcere dopo aver sparato a Demir, la donna sarà in forte difficoltà con le altre detenute che la tratteranno male.

La situazione della donna peggiorerà quando il giudice non crederà alla versione di Julide che aveva puntato sull'accusa di lesioni personali accidentali e farà processare Zuleyha per tentato omicidio. La moglie di Demir avrà dalla sua parte Yilmaz che, dopo aver chiesto il divorzio a Mujgan, andrà a trovarla giurandole di farla uscire al più presto.

Anticipazioni settimana 5-9 giugno: Demir si sveglierà dal coma

Le anticipazioni di Terra amara dal 5 al 9 giugno raccontano che Zuleyha avrà dalla sua parte anche Hunkar che le farà incontrare i figli. I sensi di colpa divoreranno la signora Yaman che cambierà molto il suo atteggiamento nei confronti della nuora.

Nel frattempo, Demir si risveglierà dal coma e il futuro di Zuleyha dipenderà completamente da lui.

Basterà una dichiarazione del signor Yaman per far scagionare sua moglie, ma lui non avrà nessuna intenzione di aiutarla, soprattutto dopo aver saputo che Yilmaz va a trovarla in carcere. A questo proposito, Demir deciderà di spiare una delle visite di Akkaya a sua moglie. Hunkar, invece, farà di tutto per convincere suo figlio a testimoniare a favore di Zuleyha.

Saniye riesce a recuperare il denaro di Gaffur e a cancellare il debito con Hatip

Le puntate di Terra amara in onda nella settimana dal 5 al 9 giugno vedranno protagonista anche Mujgan che sarà distrutta dalla richiesta di divorzio da parte di Yilmaz. Dopo la catena di eventi scatenati dal filmato che la donna ha mandato a Demir, Akkaya non vorrà più stare con lei e sarà molto chiaro. Behice consiglierà a sua nipote di sfruttare la situazione a suo vantaggio e approfittare del patrimonio di suo marito per ottenere il massimo dalla loro separazione.

Nel frattempo, Saniye chiederà aiuto a Naciye per risolvere lii problema del debito di Gaffur con Hatip. La donna sarà sconvolta dal comportamento di suo marito e frugherà nei suoi cassetti alla ricerca della cambiale firmata.

Naciye non si limiterà a distruggere la cambiale, ma restituirà a Saniye anche il denaro che Gaffur aveva dato ad Hatip fino a quel momento. La donna sarà al settimo cielo e andrà a dare la bella notizia a Gaffur, decidendo che quei soldi saranno destinati agli studi di Uzum.