Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 15 a domenica 21 maggio, Brooke parlerà con Ridge e gli annuncerà la volontà di concedergli il divorzio. Inoltre Grace chiederà a Paris di tornare insieme a Zende, mentre Thomas mediterà se raccontare al padre che Sheila ha fatto ubriacare Brooke.

Thomas vuole che Sheila gli racconti come ha fatto bere Brooke

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 15 al 21 maggio, Deacon si recherà da Brooke e le dirà che non c'è motivo per cui debba abbattersi così tanto.

Per Sharpe infatti Ridge ha esagerato, ma Logan giustificherà il comportamento del marito. Intanto Thomas non vorrà dire al padre del piano orchestrato da Sheila. Quest'ultima non potrà che essere soddisfatta. Il giovane Forrester però vorrà spiegato nei dettagli cosa ha fatto a Brooke per farla tornare a bere.

Grace spronerà Zende a non arrendersi nel conquistare Paris. Nello stesso tempo la Buckingham proseguirà a frequentarsi di nascosto con Carter. Intanto Ridge tornerà a casa ed incontrerà Brooke, alla quale dirà espressamente di amarla ancora nonostante tutto. Inoltre Thomas apprenderà da Sheila come Brooke si è ubriacata. Forrester le farà presente che ha rischiato di farla morire. La donna però non mostrerà alcun rimorso per il gesto compiuto.

Nel frattempo Grace inviterà Zende a chiedere a Paris di essere sua moglie. Successivamente la Buckingham senior andrà a casa di Walton e lo vedrà insieme alla figlia. In tutto questo Brooke dirà a Ridge che ha capito di avere sbagliato e che è pronta a concedergli il divorzio. Lo stilista non potrà che restare scioccato di fronte a queste parole e si recherà nell'abitazione di Steffy, per raccontare tutto ai figli e a Taylor.

Quest'ultima sarà sul punto di passare la notte con il suo ex, ma dirà all'uomo prima di ogni cosa di fare chiarezza nella sua vita.

Thomas non vuole aiutare Hope

In base agli spoiler della prossima settimana, Hope supporterà Brooke, rimasta sola e disperata a casa e la spronerà a combattere per il suo matrimonio. Intanto Thomas mediterà se confessare tutto a Ridge oppure se mantenere il segreto.

Steffy si accorgerà del suo turbamento e chiederà spiegazioni. Inoltre Grace suggerirà a Paris di tornare insieme a Zende. La ragazza però dirà di amare l'avvocato. A questo punto Carter consiglierà alla propria amata di accettare una eventuale proposta di Forrester.

Nel frattempo Steffy sarà felice di rivedere insieme i propri genitori e lo sarà pure Sheila, la quale esternerà a Deacon la certezza che Hayes la aiuterà a farla riavvicinare a Finnegan. In tutto questo Hope chiederà a Thomas di far ragionare Ridge, ma il ragazzo si opporrà. La giovane Logan allora parlerà direttamente con il patrigno, ma saranno interrotti da Steffy. Infine Sheila e Thomas parleranno al Giardino, ma qualcuno li ascolterà.