Cambio palinsesto sulle reti Mediaset nel corso della giornata di sabato 6 maggio. La programmazione di Canale 5 subirà delle modifiche per lasciare spazio ad un lungo speciale di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dedicato all'incoronazione del Re Carlo D'Inghilterra.

A farne le spese sarà anche l'appuntamento con la soap Terra Amara che, eccezionalmente per questo sabato, sarà in onda in versione ridotta.

Beautiful sospesa: cambio palinsesto Mediaset del 6 maggio 2023

Nel dettaglio, il cambio palinsesto Mediaset per la giornata di sabato 6 maggio, prevede un vero e proprio stravolgimento in daytime.

Lo speciale Verissimo dedicato alla cerimonia di incoronazione del Re Carlo d'Inghilterra partirà alle 11 di mattina e proseguirà fino alle 15:45, fatta eccezione per la breve pausa dovuta al Tg 5 delle 13.

Di conseguenza, il talk show condotto da Silvia Toffanin monopolizzerà l'attenzione in daytime, portando alla cancellazione per un giorno di Beautiful.

La soap opera americana con protagonisti Brooke e Ridge non sarà in onda questo sabato 6 maggio alle 13:40, ma tornerà in onda regolarmente da domenica 7 maggio.

Terra Amara slitta e dura meno: cambio palinsesto Mediaset del 6 maggio

Situazione differente anche per Terra Amara: la soap turca non andrà in onda dalle 15 in poi su Canale 5, bensì slitterà di 45 minuti rispetto al previsto.

Per questo sabato pomeriggio, infatti, andrà in onda una puntata breve della soap turca, dalle 15:45 alle 16:30 circa, quando poi la linea tornerà di nuovo a Verissimo.

Per quanto riguarda, invece, il palinsesto del prime time di questo sabato 6 maggio 2023, è confermato l'appuntamento con il serale di Amici 2023.

La messa in onda della trasmissione di Maria De Filippi, questa settimana, è stata fortemente in bilico a causa dello scoppio di casi Covid-19 all'interno della scuola.

Non slitta l'appuntamento con Amici 2023 nel palinsesto Mediaset del 6 maggio

Quattro concorrenti sono risultati positivi al Coronavirus e ciò ha portato allo slittamento della registrazione di questa attesa semifinale, inizialmente prevista per la giornata di giovedì 4 maggio.

A un certo punto si è temuto anche un possibile slittamento definitivo dell'ottava puntata del serale, con messa in onda posticipata a data da destinarsi.

Per fortuna, però, la situazione è rientrata e l'appuntamento con il serale di Amici 2023 è confermato ufficialmente per questo sabato 6 maggio.

La puntata verrà registrata nel primo pomeriggio e trasmessa poi in prime time su Canale 5, come sempre a partire dalle 21:30 in poi. Nel corso della penultima puntata di questa edizione si conosceranno i nomi dei finalisti ufficiali che accederanno alla serata conclusiva dello show.

Tra i super favoriti, spicca il nome del ballerino Mattia Zenzola, tra i concorrenti più amati dal pubblico di questa ventiduesima edizione.