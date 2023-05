Nelle prossime puntate di Terra amara, che andranno in onda su Canale 5 dal 22 al 28 maggio, saranno molteplici i colpi di scena che riguarderanno i protagonisti della soap opera turca.

In particolar modo i telespettatori potranno assistere ad una inaspettata alleanza tra Yilmaz e Demir per il bene di Cukurova.

Terra amara, anticipazioni: Demir riceve dei filmati da Mujgan

Le anticipazioni della soap opera turca Terra Amara rivelano che Demir riceverà da parte di Mujgan alcune registrazioni, anche se l'uomo non darà molto peso all'accaduto credendo che siano di natura calcistica.

Il problema però non si porrà, visto che il videoproiettore risulterà non essere funzionante e la visione per il momento dovrà essere rimandata.

Nel frattempo si delineerà anche la situazione relativa alle future nozze tra Cetin e Gulten con Fekeli che andrà dagli Yaman per chiedere il lasciapassare. Zuleyha sarà decisa a regalare a Gulten il proprio abito da sposa, l'intenzione dell'ex sarta è quella di donarle quelle sensazioni che lei non è riuscita a provare per il mancato matrimonio con Yilmaz.

Terra amara: alleanza inaspettata tra Yilmaz e Demir

Fekeli assisterà ad un colloquio particolarmente serrato tra due uomini che stanno discutendo sul metodo attraverso il quale arrivare ad acquistare la raffineria di Hulusi, oltre che escogitare un piano per impossessarsi dei terreni di Cukurova.

I due uomini inizieranno a girare per la cittadina con l'intento di avere maggiori informazioni possibili su alcuni abitanti, in particolare la loro attenzione ricadrà su Demir.

Fekeli racconterà a Hunkar ciò che ha ascoltato e a quel punto avverrà qualcosa di inatteso e sorprendente, Yilmaz e Demir si ritroveranno infatti dalla stessa parte per salvaguardare Cukurova e i suoi abitanti.

Terra amara, spoiler: Mujgan sempre più gelosa di Zuleyha

Mujgan risulterà essere sempre più gelosa e ossessionata dal rapporto tra Yilmaz e Zuleyha, la dottoressa non riuscirà a trattenere la sua rabbia e sarà sempre più irascibile.

Nel frattempo Fekeli, con l'aiuto di Yilmaz e Demir, terrà un discorso nella Camera di Commercio alla presenza di Hatip e di tutti gli imprenditori locali.

L'obiettivo sarà quello di convincere tutti gli interessati a rifiutare qualsiasi offerta arriverà loro dagli uomini che si stanno aggirando all'interno di Cukurova.

Hunkar e Demir, infine, assisteranno alla registrazione inviata da Mujgan convinti che trattasi di partite di calcio. Quando vedrà Zuleyha e Yilmaz in atteggiamenti equivoci l'uomo andrà su tutte le furie e armato di pistola porterà sua moglie in mezzo al bosco. Mujgan vedrà tutta la scena e avrà dei rimorsi per aver permesso che accadesse tutto ciò, immaginando che possa accadere qualcosa di terribile.