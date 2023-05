Un posto al sole prosegue con nuove puntate su Rai 3 e prossimamente Manuela tornerà ad essere protagonista dopo mesi un po' in disparte. Le anticipazioni annunciano che per la sorella di Serena, da sempre innamorata di Niko, arriverà un nuovo amore e potrebbe arrivare finalmente il momento di voltare pagina dopo tante delusioni. C'è ancora riserbo su chi potrebbe essere il ragazzo che farà tornare la ragazza ad emozionarsi e non si esclude che possa trattarsi di qualcuno che conosce già.

Anticipazioni Un posto al sole: Manuela riceverà un'altra delusione da Niko

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che presto per Manuela ci saranno dei cambiamenti dal punto di vista sentimentale. Dopo mesi un po' in sordina questo personaggio tornerà protagonista e potrebbe voltare pagina grazie a un nuovo amore. Manuela è innamorata di Niko da molto tempo, ma nonostante i suoi sforzi per stare accanto al suo ex fidanzato è stata quasi sempre rifiutata. Il figlio di Renato si è lasciato andare con Manuela soltanto una volta, alimentando le sue speranze di un ritorno di fiamma, ma poi tutto è finito e lui si è pentito di averla illusa.

Anticipazioni prossime puntate: Manuela tornerà ad amare

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Manuela riceverà altri segnali da Niko e penserà che sia arrivato finalmente il momento giusto per ricominciare con lui. Purtroppo, però, anche questa flebile fiamma sarà destinata a spegnersi e la ragazza inizierà ad essere stanca di soffrire.

Il destino, però, ha già pronto un nuovo amore che presto si affaccerà nella vita di Manuela e le riporterà il sorriso di un tempo. Ma chi sarà? Le trame non specificano se si tratta di un nuovo personaggio o se invece sarà qualcuno di già conosciuto che riuscirà a conquistare il cuore della bella gemella.

Non si conosce ancora il nome del futuro nuovo amore di Manuela

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la protagonista delle prossime vicende sarà Manuela che, dopo l'ennesima delusione ricevuta da Niko, si renderà conto di non poter più soffrire per lui. A quel punto, nella sua vita arriverà un nuovo ragazzo che all'inizio dovrà faticare per conquistarla, ma alla fine riuscirà a convincere Manuela a lasciarsi andare. Non è ancora chiaro di chi possa trattarsi, ma tra i single presenti nella soap al momento ci sarebbe soltanto Nunzio. Tra i due protagonisti potrebbe nascere una bella storia d'amore, ma a Palazzo Palladini potrebbe anche arrivare un nuovo personaggio vista anche la partenza della famiglia Poggi.

In questo caso potrebbero crearsi nuove dinamiche pronte ad appassionare ancora i telespettatori che da tempo desiderano un lieto fine per Manuela. Non è neanche chiaro come reagirà Niko a questo cambiamento, visto che Poggi non ha nascosto la sua gelosia nei confronti della sua ex quando mesi fa è uscita con un altro ragazzo. Potrebbe essere proprio questa nuova storia d'amore a sbloccare in Niko i sentimenti verso la sua ex.