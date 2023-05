Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 29 maggio a domenica 4 giugno, Steffy dirà espressamente a Sheila come non avrà mai alcun rapporto con Finnegan e Hayes. La donna sparerà verso i due ragazzi e fuggirà via lasciandoli per terra in condizioni gravissime. Inoltre Brooke manifesterà a Ridge il proposito di lottare per il loro matrimonio, mentre Liam elogerà Steffy.

Brooke dice a Ridge di non rinunciare al loro amore

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 29 maggio al 4 giugno, Steffy dopo avere ascoltato il dialogo tra Thomas e Sheila ha capito tutto quello che ha fatto la donna a Brooke. La giovane Forrester deciderà di comunicare ogni cosa a Finnegan. Intanto Brooke si troverà insieme a Ridge, al quale ribadirà che non devono rinunciare alla loro storia d'amore, in considerazione del fatto che l'amore che li lega è ancora forte.

Inoltre Sheila sarà certa che Thomas terrà il segreto e che l'unica minaccia è rappresentata dalla sua nuora. Carter si confronterà con Deacon e nello stesso tempo riceverà una chiamata da Steffy. Quest'ultima le chiederà di potersi incontrare.

Una volta giunta presso Il Giardino le esternerà di essere a conoscenza dell'inganno orchestrato ai danni della Logan.

Finnegan in ansia per Steffy

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 4 giugno, Hope e Liam sproneranno Brooke a non mollare con Ridge. Intanto Taylor inviterà Thomas a non pressare troppo il padre in merito a una riunificazione della famiglia.

Inoltre Bridget comunicherà alla madre di trovarsi in città per lavoro. Steffy invece affronterà Sheila e la insulterà pesantemente. Successivamente farà presente alla Carter come non avrà mai un rapporto con Finnegan e suo nipote, ma lei non si impaurirà di fronte a quelle parole.

Nel frattempo Thomas chiederà al padre quali sono i suoi sentimenti verso Taylor e lo stilista non saprà come comportarsi.

In tutto questo la situazione tra Sheila e Steffy si farà sempre più complicata, in quanto la prima ha gettato la seconda contro un cassonetto, intimandola di stare zitta. Finnegan però sarà in ansia non avendo notizie della moglie. Dopo aver localizzato il telefono si recherà immediatamente al Giardino nel momento in cui madre avrà un'arma puntata contro la nuora. A essere colpito sarà però proprio il ragazzo. A questo punto la giovane Forrester chiederà aiuto, ma la suocera sparerà pure a lei e lascerà entrambi per terra.

Liam elogia Steffy

In base agli spoiler della prossima settimana, Steffy e il marito si troveranno in pericolo di vita. Intanto Sheila fuggirà via e si angoscerà per il male che ha fatto al figlio.

I due ragazzi saranno però salvati da Deacon, il quale chiamerà prontamente i soccorsi. Sharpe sarà pure sentito dagli inquirenti e in seguito contatterà Ridge. Infine Liam elogerà Steffy e Bill si renderà conto di come il ragazzo sia ancora legato alla Forrester.