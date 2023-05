Le trame di Un posto al sole si faranno sempre più avvincenti con l'arrivo di Ida, la vera madre del piccolo Tommaso. Lara temerà seriamente di perdere tutto quello che con l'inganno ha costruito fino a questo momento, ma ci sarà spazio anche per altri personaggi. Le anticipazioni delle puntate di giovedì 25 e venerdì 26 maggio annunciano che per Guido e Mariella arriverà il momento di partire per la crociera. Giulia, invece, sarà in pericolo per le minacce di Eduardo, che non vorrà ascoltare la sorella Rosa. Niko si troverà in una posizione spiacevole a causa delle questioni tra Alberto e le gemelle Cirillo.

Anticipazioni Un posto al sole: Manuela e Micaela nei guai con Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 25 e venerdì 26 maggio raccontano che Niko si troverà a dover gestire una spiacevole e imbarazzante situazione. L'avvocato si confronterà con Alberto a causa delle gemelle Cirillo. Le trame non specificano di cosa si tratti, ma tra Palladini e Micaela bisognerà risolvere ancora la questione del video girato al Caffè Vulcano. Sicuramente l'avvocato deciderà di andare a fondo e denunciare la ragazza, che pubblicando sui social l'incontro tra lui e Diana, ha mandato all'aria il suo rapporto con Clara. Alberto, inoltre, è il proprietario dell'appartamento in cui vivono le gemelle Cirillo e tra loro potrebbe esserci anche un conto in sospeso per il pagamento dell'affitto.

Non si esclude che Micaela e Manuela scelgano proprio Niko per difendere la loro causa, mettendolo in imbarazzo con il collega.

Anticipazioni puntate di giovedì 25 e venerdì 26 maggio: Giulia in pericolo per Eduardo

Le puntate di Un posto al sole di giovedì 25 e venerdì 26 maggio vedono i riflettori puntati su Guido, che si accingerà a partire per la crociera con la moglie e gli amici.

Mariella sarà al settimo cielo, mentre lui sarà molto preoccupato per la presenza di Bice e l'esuberanza di Massaro, che potrebbe causare non pochi imbarazzi sulla nave. Per Giulia, invece, sarà sempre più difficile gestire le minacce di Eduardo. A questo proposito Angela e Franco chiederanno l'aiuto di Rosa, che proverà a far ragionare il fratello.

Sabbiese, però, non avrà nessuna intenzione di ascoltare la sorella e la situazione potrebbe andare fuori controllo.

Lia in viaggio per Napoli: decisa a riavere suo figlio

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nelle puntate in onda giovedì e venerdì Lara sarà sicura di essersi liberata di Ida. La signora Martinelli riuscirà in qualche modo a liquidare la vera madre di Tommaso e sarà soddisfatta dell'andamento dei suoi piani. Lara, tuttavia, si sbaglierà di grosso, perché Ida si metterà in viaggio per Napoli, pronta a riprendersi il bambino.