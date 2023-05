Deianira Marzano ha lanciato un'indiscrezione su un ex corteggiatore di Uomini e Donne e una dama del Trono Over, ovvero che Roberta Di Padua e Andrea Foriglio si starebbero sentendo da diverse settimane. Tuttavia, la dama di Cassino non vorrebbe uscire allo scoperto perché il prossimo anno vorrebbe continuare a presenziare nel dating show di Maria De Filippi.

L'indiscrezione

Tramite una stories pubblicata su Instagram, l'esperta di gossip Marzano ha rivelato un'indiscrezione riguardante un ex corteggiatore di Uomini e donne e una dama del Trono Over: "Si sentono da un po' di tempo".

Tuttavia, Marzano ha precisato che i due non sarebbero ancora uscito allo scoperto perché la dama non vorrebbe perdere la "poltrona" durante la prossima stagione del dating show.

Successivamente Deianira Marzano ha fatto nomi e cognomi riguardanti la segnalazione precedente: "Roberta Di Padua e Andrea Foriglio si sentono".

Ovviamente, si tratta solo di un pettegolezzo di gossip, poiché i due diretti interessati non hanno confermato o smentito.

I movimenti social di Andrea e Roberta

L'indiscrezione di Deianira Marzano potrebbe non essere del tutto infondata.

Durante il Trono Classico di Nicole Santinelli, Roberta Di Padua aveva chiesto ad Andrea Foriglio di effettuare un'esterna ma quest'ultimo aveva risposto con un secco "no".

Successivamente in un'intervista l'ex corteggiatore aveva spiegato che in studio non gli sembrava il caso di avviare nuove conoscenze visto che era arrivato nel programma per Nicole. Terminata l'esperienza nel programma, l'osteopata romano sarebbe tornato sui suoi passi spiegando che il suo motto è "mai dire mai".

Poco dopo, sul proprio account Roberta Di Padua ha postato una stories in cui ha mostrato due bicchieri di vino e ha scritto "mai dire mai".

La frase utilizzata dalla dama del Trono Over potrebbe essere puramente casuale oppure un modo per far capire che si trovava a cena con l'ex corteggiatore di Nicole.

Andrea Foriglio rifila un due di picche a Nicole Santinelli

Nel frattempo, Andrea Foriglio ha rifilato un due di picche a Nicole Santinelli. [VIDEO] Quest'ultima dopo la rottura con Carlo Alberto Mancini ha dichiarato di non poter fare finta di niente su quanto vissuto a Uomini e Donne con il corteggiatore non scelto.

In un video su Instagram, Andrea ha precisato di non essere mai stato la seconda scelta di qualcuno. Dunque, ad un'eventuale frequentazione con Santinelli ha risposto con un "no". Al contrario, il giovane ha commentato la rottura fra Nicole e Carlo Alberto: secondo lui, l'ex tronista anziché scegliere col cuore avrebbe scelto con la testa e si sarebbe fatta influenzare dal giudizio di terze persone.