Le trame americane di Beautiful promettono grandi colpi di scena: da qualche giorno circolano voci sul web riguardo la situazione sentimentale di Carter Walton, l'affascinante avvocato della Forrester Creations.

Stando alle indiscrezioni, sembra che il futuro di questa relazione potrebbe essere messo a dura prova dalla presenza di Zoe, ex fidanzata di Carter che potrebbe fare il suo ritorno a Los Angeles. Ma le sorprese per Carter non finiscono qui. Dopo aver fatto i conti con Bill, sembra che l'uomo si troverà nuovamente a dover fronteggiare una situazione inaspettata.

Beautiful: Carter potrebbe scoprire di essere padre

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse prossimamente in Italia, Carter potrebbe scoprire di essere diventato padre, ma da chi? La risposta sembra ancora incerta, ma di certo si tratta di una notizia che sconvolgerebbe la vita dell'avvocato. Questo inatteso avvenimento, potrebbe influire sulla sua decisione riguardo alla sua relazione con Katie e potrebbe anche far emergere i vecchi sentimenti per Zoe. La presenza della modella potrebbe essere il punto di svolta per il rapporto tra i due e potrebbe influire sulla sua scelta finale.

La storia intorno alla vita sentimentale di Carter Walton sembra non finire mai. Dopo le voci riguardanti la sua presunta paternità, sembra che il ritorno di Zoe a Los Angeles potrebbe portare ancora più turbolenze nella vita dell'avvocato della Forrester Creations.

Zoe potrebbe tornare a Los Angeles con un figlio

Sebbene le trame americane ufficiali di Beautiful non facciano ancora menzione del ritorno di Zoe, le anticipazioni sul web insinuano che la modella potrebbe tornare con un figlio al seguito. Se questo fosse vero, potrebbe avere forti ripercussioni sulla vita di Carter, che non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre, ma non solo.

Il ritorno di Zoe potrebbe riaccendere vecchie fiamme tra i due, mettendo a rischio la relazione di Carter con Katie e portandolo a prendere una decisione difficile riguardo al suo futuro sentimentale. L'avvocato potrebbe decidere di abbandonare Katie per stare con Zoe e suo figlio, magari sposandola e formando una famiglia.

Questa possibilità potrebbe sconvolgere Katie, che si sentirebbe di nuovo abbandonata da Carter e potrebbe decidere di concedere a Bill l'opportunità di ricucire il loro rapporto, come lui tanto spera. In questo modo, l'arrivo di un figlio e il ritorno di Zoe potrebbero portare a un intreccio di eventi totalmente inaspettato che sconvolgerebbe l'equilibrio della Forrester Creations.

In attesa di ulteriori anticipazioni, non resta che aspettare per scoprire quale sarà la decisione finale di Carter e quale ruolo giocherà Zoe nel suo futuro sentimentale.