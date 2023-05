Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno iniziato un botta e risposta social dopo la fine della loro relazione.

Nella serata di martedì 30 maggio, l'influencer venezuelana ha ribadito di non essere stata lei a chiudere la storia e di essere stata invitata ad andare via da Verona. Al contrario, Dal Moro ha sostenuto come Oriana sia interessata solo al giudizio dei suoi follower sostenendo che una volta persa la fiducia in lei non tornerà suoi suoi passi.

Lo sfogo di Daniele dopo aver visto un video di Oriana

Per tutto il giorno, Daniele e Oriana si sono punzecchiati sui social.

Lo stesso imprenditore veneto ha raccontato che la relazione è giunta al capolinea anche perché Marzoli, dopo la festa di compleanno di Alfonso Signorini, sarebbe andata a casa di Antonino Spinalbese, rivale in amore di Daniele ai tempi del GF Vip 7.

In serata, l'influencer ha poi postato un video in cui dichiarava di recarsi ad un evento organizzato da Novella 2000 a Milano, cosa che ha dato uno spunto a Daniele per l'ennesima riflessione sull'ex compagna: "La verità è solo e soltanto che non te n'è mai fregato nulla. Io lo sapevo".

In altre stories Instagram, il 32enne ha sostenuto che Oriana diceva di essere innamorata di lui ma solamente su Mtmad (social iberico). Non contento, Daniele ha fatto notare che Oriana, immediatamente dopo la rottura, ha posto una serie di like su Twitter a commenti poco carini su di lui.

Daniele Dal Moro ha in un primo momento salutato in modo affettuoso Oriana salvo poi togliersi un ultimo sassolino dalla scarpa: "Ho tanti difetti, ma non sono ingenuo. Se mi perdi difficilmente potrai ritrovarmi".

Marzoli nega di avere rivisto Antonino Spinalbese

Dal canto suo, anche Oriana Marzoli ha replicato alle insinuazioni dell'ex fidanzato Daniele.

In primis, la diretta interessata è intervenuta per smentire categoricamente di avere rivisto Antonino Spinalbese: "La verità la sanno tutti". L'influencer ha fatto sapere inoltre di essere stata cacciata da casa di Daniele, altrimenti non avrebbe mai lasciato Verona. Stanca delle polemiche Oriana Marzoli ha sbottato: "Lui gioca da solo".

Al momento tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sembra non esserci aria di un chiarimento.

Al contrario, Daniele in alcune stories aveva lasciato intendere di essere favorevole ad un ritorno di fiamma, ma solo prima dei vari scambi e botta e risposta sui social a seguito dei quali pare che il rapporto si sia definitivamente deteriorato.