Oggi, mercoledì 31 maggio, una discussa protagonista dell'ultima edizione di U&D è tornata al centro dell'attenzione mediatica dopo mesi. Alcuni siti, infatti, sostengono che Pinuccia Della Giovanna starebbe per debuttare come cantante: l'ormai ex dama del Trono Over avrebbe inciso una canzone inedita intitolata Uomini e donne e vorrebbe lanciarla come tormentone estivo per far compagnia al pubblico che le dimostra affetto nonostante non partecipi più al format.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre i fan di U&D parlano degli sfoghi di Carlo e Nicole post rottura, il blogger Pugnaloni spostava l'attenzione su una protagonista assoluta delle ultime due stagioni del dating-show.

Da qualche ora, infatti, Pinuccia Della Giovanna è al centro del gossip per una novità che riguarderebbe il suo imminente futuro.

"La celeberrima dama della trasmissione condotta da Maria De Filippi, sta per fare il suo grande ritorno nell'inedita veste di cantante", si legge in una Instagram Stories che Lorenzo ha condiviso sul suo account il 31 maggio.

Stando a questo rumor ancora tutto da confermare, l'ex protagonista del Trono Over avrebbe prestato la sua voce per un brano nuovo intitolato Uomini e donne, come il programma di Canale 5 a cui ha partecipato fino a pochi mesi fa.

Il parere di chi guarda U&D

"Sarà un brano dal sapore estivo e dal ritmo travolgente, con il quale Pinuccia ci invita a cantare e a ballare con lei", si legge ancora in rete in queste ore.

A rendere credibile questa indiscrezione, sono gli autori che gli arrangiatori che vengono citati, a partire da un collaboratore di Cristiano Malgioglio che avrebbe lavorato alla melodia dell'inedito della dama di U&D Over.

Stando a queste ultime informazioni, dunque, la discussa Della Giovanna starebbe per far ascoltare a fan e curiosi una canzone che avrebbe tutte le caratteristiche del classico tormentone, un pezzo fresco e ballabile come i tanti che stanno uscendo proprio in questo periodo.

La signora di Vigevano, dunque, a più di 75 anni starebbe per debuttare come cantante per la gioia delle tante persone che si sono affezionate a lei vedendola nel parterre del format di Canale 5 per circa un anno.

Il passato e il futuro di U&D

Chi segue il dating-show di Maria De Filippi, saprà benissimo che Pinuccia è stata allontanata dalla padrona di casa alcuni mesi fa e dopo una serie di comportamenti sopra le righe.

La goccia che pare aver fatto traboccare il vaso, è lo svenimento che la dama ha fino di avere durante una lite con Tina Cipollari, una mossa che ha allarmato invano la presentatrice e la redazione.

Nella registrazione successiva a questo episodio, Della Giovanna non è più apparsa nel parterre e nessuno ha più fatto accenno alla sua assenza o al perché non partecipasse più alla trasmissione.

In queste ore, però, c'è anche un'altra protagonista del Trono Over che è finita al centro del gossip per un'indiscrezione piuttosto interessante. Il 31 maggio i fan di U&D stanno commentando la segnalazione su Roberta e Andrea: si vocifera che i due si stiano sentendo da un po' di tempo ma che non lo dicano sia per la differenza d'età che c'è tra loro (lei ha 40 anni, lui 30) che per evitare che Di Padua non venga riconfermata nel cast della prossima stagione.

Il ragazzo che la dama starebbe frequentando, è il corteggiatore che Nicole Santinelli non ha scelto qualche settimana fa, ovvero l'osteopata Foriglio.

I diretti interessati non si sono ancora esposti per commentare questo rumor, quindi i curiosi si stanno convincendo che qualcosa di vero potrebbe esserci dietro alle tante chiacchiere di questi giorni.