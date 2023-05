Durante la terza stagione di Terra amara Demir prenderà sempre più consapevolezza dell'amore che lega Zuleyha a Yilmaz. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Yaman scoprirà che la moglie sta progettando la fuga con Akkaya e a questo punto non saprà se sia giunto il momento di lasciare andare Zuleyha oppure se tenerla legata a sé contro il suo volere. Demir cercherà il consiglio di Sevda, ma continuerà a essere dubbioso soprattutto perché allontanare Altun significherebbe anche allontanarsi dai figli.

Yilmaz vuole separarsi dalla moglie

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Demir, il quale dovrà prendere una decisione riguardante il suo futuro con Zuleyha. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione si delineerà nel momento in cui Yilmaz si convincerà che Fikret ha una relazione con Mujgan e che il figlio che quest'ultima porta in grembo potrebbe essere suo. Di fronte al rischio che il nipote di Fekeli possa essere ferito o addirittura ucciso da Yilmaz, la dottoressa confesserà di non aspettare un figlio, ma di aver mentito per tenere Akkaya legato a sé. Di fronte a quest'ennesima follia della moglie, Yilmaz chiederà il divorzio e allontanerà sia lei che la zia dalla villa, tenendo con sé il figlio.

Fekeli provvederà a dare una sistemazione alle due donne con la speranza che il figlioccio possa cambiare idea e non separare un figlio dalla madre. La dottoressa supplicherà Zuleyha di farle rivedere il piccolo Kerem Ali, ma il gesto magnanimo di Altun si trasformerà in un momento tragico. La dottoressa cercherà di fuggire con il figlio, ma passerà per il fiume e il cesto in cui riposerà il bimbo le scapperà di mano.

Zuleyha riuscirà a salvare sia Kerem Ali che la madre, ma la scoperta dell'accaduto farà infuriare Yilmaz, che farà rientrare la moglie in villa per poterla controllare in attesa di scappare con Altun. Tutta la vicenda però spingerà Demir a guardare in faccia la realtà: la moglie non solo si vede con Yilmaz, ma è pronta a scappare con lui.

Demir indeciso sul suo futuro con Zuleyha

La consapevolezza di Demir acquisterà ancora più certezza nel momento in cui ascolterà di nascosto una conversazione tra Yilmaz e Zuleyha, che parleranno in presenza di Mujgan. Akkaya punterà una pistola contro la moglie e Zuleyha lo minaccerà di non vederlo mai più qualora dovesse fare del male alla donna, visto che sia lei che Demir hanno fatto gesti avventati per via dei loro comportamenti.

Yaman a questo punto non saprà se lasciare libera Zuleyha e cercherà il parere di Sevda, ma su un punto sarà chiaro: non rinuncerà ai figli. Per capire come si muoverà Demir non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.