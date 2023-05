Mancano poco più di 24 ore alla messa in onda dell'ultima puntata dell'edizione 2022/2023 di U&D: anche se il dating-show sarà trasmesso su Canale 5 fino alla fine di maggio, quelli che saranno trasmessi venerdì 12 saranno gli ultimi contenuti inediti della stagione. Maria De Filippi, dunque, saluterà il pubblico con la scelta di Nicole Santinelli: la tronista ha preferito Carlo ad Andrea, sorprendendo i tantissimi fan che pensavano il contrario.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Dopo aver assistito alla scelta di Daffrè verso Alessandra nella puntata di U&D del 10 maggio, il pubblico sta per scoprire come è andato a finire il percorso dell'altra protagonista del Trono Classico.

Se giovedì 11 andranno in onda le liti che hanno avuto i "veterani" del Trono Over (soprattutto Elio, che si è scontrato con la maggior parte del cast), venerdì 12 sarà il turno di Nicole Santinelli e della sua decisione finale tra i corteggiatori che ha frequentato per circa tre mesi davanti alle telecamere.

Le anticipazioni che sono trapelate al termine dell'ultima registrazione stagionale, fanno sapere che la tronista Nicole ha scelto Carlo Alberto Mancini, sovvertendo tutti i pronostici che fan e curiosi avevano fatto fino a quel momento.

Andrea Foriglio, dunque, è tornato a casa da solo ma la reazione che ha avuto al rifiuto ha spiazzato i presenti.

Il 'verdetto' della protagonista di U&D

Se Carlo ha conquistato il cuore della tronista di U&D, Andrea ha ricevuto un "no" che né lui né il pubblico si aspettavano.

Da quando Nicole ha iniziato il suo percorso in tv, infatti, la stragrande maggioranza dei telespettatori ha sempre pensato che la sua preferenza fosse per il bel Foriglio, il corteggiatore per il quale ha provato una forte attrazione fisica sin dal primo incontro.

Anche gli opinionisti del dating-show hanno sempre concordato con Roberta Di Padua quando ha accusato la studentessa di usare Mancini solo per suscitare una reazione di gelosia nel suo "rivale".

La protagonista del Trono Classico, invece, ha stupito tutti scegliendo la persona che in questi mesi le ha dato più dimostrazioni, il ragazzo che ha cercato in ogni modo di convincerla di essere l'uomo giusto per lei.

Le critiche al giovane di U&D

Prima di comunicare a Carlo la bella notizia, però, Nicole si è confrontata con Andrea.

Dopo un lungo discorso, la tronista di U&D ha detto "no" a Foriglio e gli ha augurato il meglio per il futuro.

A stupire i presenti, però, è stata soprattutto la gelida reazione del ragazzo al rifiuto che aveva appena ricevuto.

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda venerdì 12 maggio, infatti, fanno sapere che Gianni Sperti ha cercato di analizzare la freddezza del corteggiatore ed è arrivato alla conclusione che sembrava quasi contento di non essere stato scelto.

Andrea, però, è rimasto impassibile anche di fronte alle critiche che gli hanno rivolto gli opinionisti e, dopo aver salutato tutti, ha raggiunto il backstage.

Esattamente come Luca Daffrè, dunque, anche Nicole Santinelli ha avuto il suo lieto fine: Carlo ha risposto di "sì" alla richiesta della tronista di diventare una coppia, dopodiché entrambi hanno ballato sotto la cascata di petali rossi che nel programma ufficializza l'inizio di una nuova storia d'amore.

Questo momento sarà uno degli ultimi inediti ai quali assisterà il pubblico a casa prima della pausa estiva del format di Maria De Filippi: da lunedì prossimo, infatti, sarà trasmesso in tv "Uomini e donne Story", una specie di "best of" della stagione che quest'anno è terminata con circa 15 giorni d'anticipo rispetto al passato.