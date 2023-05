L'autrice Raffaella Mennoia l'aveva anticipato sui social che l'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne sarebbe terminata alla fine di maggio, e infatti così sarà. Anche se le puntate inedite andranno in onda fino a venerdì 12, per le due settimane successive il dating-show continuerà a fare compagnia ai telespettatori con il "best of" della stagione. Le registrazioni sono finite ma da lunedì 15 saranno trasmessi in tv i momenti più significativi degli ultimi mesi, quelli con protagonisti sia i giovani che i senior del cast.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Mancano solo due puntate alla fine dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne: venerdì 12 maggio, infatti, sarà trasmessa in tv l'ultima registrazione stagionale, quella dedicata alla scelta di Nicole tra Carlo e Andrea.

Il dating-show, dunque, è in vacanza fino a settembre ma continuerà ad andare in onda per almeno altre due settimane: da lunedì 15, infatti, sarà proposta al pubblico la versione "story" con repliche sulle formazioni di coppie storiche come quella di Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Per circa 4 mesi i fan dovranno fare a meno delle anticipazioni e delle storie che giovani e senior del cast hanno raccontato per tutta la stagione televisive che sta per concludersi, quella che ha visto il format di Maria De Filippi primeggiare ancora una volta negli ascolti e nello share.

Cosa vedrà il pubblico di Uomini e Donne

La programmazione di maggio di Uomini e Donne, dunque, è la seguente: fino a venerdì 12 andranno in onda le puntate inedite (quelle incentrate sulle liti tra Elio e il resto del cast e sulla scelta di Nicole Santinelli), poi da lunedì 15 ci sarà il "meglio di".

La redazione, dunque, è già al lavoro per scegliere le repliche da mostrare al pubblico nelle ultime due settimane del mese in corso: gli addetti ai lavori punteranno sia sulle coppie che si sono formate durante l'anno, che sugli accesi scontri che ci sono stati in studio soprattutto tra i protagonisti del Trono Over.

Per quanto riguarda la prossima edizione, si sa già che debutterà su Canale 5 attorno alla metà di settembre ma le sue registrazioni inizieranno un po' prima, probabilmente già nell'ultima settimana di agosto.

Gli spoiler sugli ultimi appuntamenti con Uomini e Donne

I telespettatori di Uomini e Donne, però, devono ancora assistere a due avvincenti puntate dell'edizione 2022/2023, quelle che sono state registrate lo scorso 9 maggio.

Tra oggi e domani, infatti, il pubblico sarà aggiornato sulle provocazioni che Tina ha fatto ad Elio (ha mangiato davanti a lui un sandwich con ricotta e burro, alimenti ai quali lui è intollerante), sulla lite che il cavaliere Servo ha avuto con Gemma e sulla rissa che sempre lui ha sfiorato con Armando durante un ballo.

Venerdì prossimo, invece, i fan vedranno la conclusione del percorso di Nicole Santinelli: la tronista ha sorpreso tutti scegliendo Carlo Alberto Mancini, il corteggiatore che per circa tre mesi ha cercato di conquistarla in ogni modo.

Il rifiutato Andrea Foriglio, invece, ha reagito in modo inaspettato alla "sconfitta": chi era in studio martedì scorso, infatti, ha raccontato che il ragazzo non ha battuto ciglio di fronte al discorso della romana, anzi ad alcuni è sembrato quasi contento di come sia andata a finire.

Ieri, mercoledì 10, è stata mostrata in tv la scelta di Luca Daffrè: anche se il suo trono è durata poco tempo, il modello è riuscito lo stesso a trovare una persona con la quale vorrebbe costruire qualcosa di importante lontano dai riflettori. Il giovane si è fidanzato con Alessandra e con lei ha lasciato il programma.