Aria di cambiamenti nel cast della prossima edizione di Amici 2023/2024. A pochi giorni dal gran finale di questa edizione si pensa già a quello che succederà nel corso della nuova stagione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

I retroscena raccontano che Giuseppe Giofrè potrebbe entrare a far parte del cast di professori della trasmissione, dopo che quest'anno ha partecipato nelle vesti di giudice del serale al fianco di Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

L'appuntamento con Amici 2023/2024 confermato nel palinsesto di Canale 5

L'appuntamento con Amici 23 è confermato nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset 2023/2024 come sempre su Canale 5.

In queste settimane riprenderanno i casting ufficiali dello show, che porteranno alla scelta dei concorrenti che entreranno a far parte del cast della ventitreesima edizione in onda da settembre nella fascia pomeridiana Mediaset.

Le sorprese più importanti del prossimo anno, però, potrebbero riguardare i nomi dei professori che avranno il compito di fare da coach ai vari allievi.

Giuseppe Giofrè potrebbe diventare un nuovo prof ad Amici 23

Gli ultimi retroscena raccontano che uno dei cambiamenti della prossima edizione potrebbe riguardare il corpo docenti e in particolar modo quello della danza.

Tra i nomi in lizza per entrare a far parte del cast fisso dello show spiccherebbe quello di Giuseppe Giofrè.

Dopo la buona performance come giudice al serale, l'ex ballerino professionista dello show di Maria De Filippi da settembre potrebbe sedere dietro la cattedra della scuola e diventare così un coach a tutti gli effetti, al pari di Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.

In attesa di scoprire se Giuseppe Giofrè sarà o meno uno dei nuovi prof della scuola di Maria De Filippi, gli ultimi retroscena rivelano che si fa sempre più plausibile l'ipotesi di assistere all'uscita di scena di Raimondo Todaro dal cast del talent show Mediaset.

Raimondo Todaro verso l'addio al cast della prossima edizione di Amici 2023/2024

A quanto pare, dopo gli screzi che sono avvenuti quest'anno con gli altri prof e anche con la padrona di casa del talent show, Todaro potrebbe dire addio definitivamente alla trasmissione di Canale 5.

Le indiscrezioni di queste ore rivelano che l'insegnante di danza potrebbe addirittura tornare a far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci che tornerà in onda nel corso della stagione autunnale su Rai 1, dove Todaro è stato per anni uno dei volti di punta nelle vesti di ballerino professionista.