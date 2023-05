Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli si sono lasciati: l'ultima coppia nata a Uomini e donne il 10 maggio scorso è già "scoppiata". Dopo appena una settimana dalla scelta i due si sono accorti di essere incompatibili e hanno deciso di separare le loro strade. La comunicazione ufficiale è arrivata dal tronista, che ha dato la sua versione dei fatti, mentre Alessandra per ora ha preferito il silenzio.

La coppia di Uomini e donne è scoppiata dopo una settimana

Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi, ha reso felici tante coppie, ma l'ultima nata nel programma di Canale 5 ha avuto vita breve.

A solo una settimana dalla scelta Luca e Alessandra si sono lasciati, anche se tutti avrebbero scommesso sulla loro storia d'amore. Il tronista si era dichiarato alla corteggiatrice in modo deciso e romantico: poco prima della fine del suo percorso aveva comunicato in camerino alle altre ragazze di voler proseguire la sua conoscenza con Alessandra. In studio il tronista ha aperto il suo cuore alla sua preferita con una dichiarazione molto emozionante in cui le ha detto di aver scoperto dei lati di sé fino a quel momento tenuti nascosti. "Ho voglia di conoscerti fuori", aveva detto Luca ad Alessandra, sottolineando che il poco tempo insieme era bastato a fargli capire che era lei la donna giusta per la sua vita.

L'incompatibilità tra Alessandra e Luca è emersa una volta fuori dal programma di Maria De Filippi

"Troppe incomprensioni!, per tale motivo l'ultima coppia di Uomini e donne, formata da Luca e Alessandra, si è detta addio. Dopo alcuni rumor che parlavano di una rottura, la conferma è arrivata proprio dal tronista attraverso il suo profilo Instagram.

Il ragazzo non ha tralasciato una piccola frecciatina alla sua ex: "Dall'altra parte si raccontano già fiabe alle amiche, invece che parlare con me". Successivamente ha spiegato che preferisce dare la sua versione dei fatti, riconoscendo l'impegno da parte di entrambi nell'approfondire la conoscenza lontani dalle telecamere.

Purtroppo non tutto è andato come previsto, perché quando è arrivato il momento di vivere appieno la condivisione delle loro vite, i due si sono accorti di non essere fatti l'uno per l'altra: "Nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna".

Luca Daffrè sui social parla della fine della sua storia d 'amore

Luca Daffrè ha tenuto a precisare di essere stato sempre sincero nel suo percorso a Uomini e donne e di aver creduto davvero alla sua scelta. Dopo aver comunicato ai fan la fine della sua storia d'amore, ha preferito chiudere il suo profilo al pubblico, mentre Alessandra per il momento ha scelto di rimanere in silenzio. Sul profilo della corteggiatrice non c'è ancora nessuna risposta per esprimere il suo punto di vista rispetto a quanto è accaduto.