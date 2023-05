Sta facendo discutere l'intervista che Angela Troina, conosciuta come Angela "favolosa cubista", ha rilasciato a Fanpage il 26 maggio. L'ex protagonista di U&D ha raccontato la sua storia personale, dopodiché ha spiegato perché non ha più preso parte alla trasmissione di Canale 5. Secondo la siciliana, Maria De Filippi non l'avrebbe riconfermata nel cast a causa di un'ospitata che ha fatto da Barbara D'Urso nel suo "periodo d'oro". La donna ha anche punzecchiato l'ex amica Gemma, secondo lei invidiosa e fasulla.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre in rete si vocifera di un possibile ritorno alle origini per U&D, sul web ha cominciato a circolare un'interessante intervista a una signora che per qualche anno è stata un personaggio di punta di Canale 5.

La 79enne Angela Troina, infatti, è conosciuta dal pubblico con il soprannome "favolosa cubista" ed è stata scoperta da Maria De Filippi in una vecchia edizione di Italia's Got Talent (quando ancora veniva trasmesso da Mediaset).

Dopo averla notata sul palco del talent-show del quale era giurata, la padrona di casa di Uomini e donne ha invitato spesso la siciliana agli Elios: il ruolo che aveva Angela nel dating-show, era quello di intrattenitrice (si esibiva a centro studio ballando su un cubo) e commentatrice delle vicende di dame e cavalieri del Trono Over.

Le frecciatine a U&D e alla conduttrice

Interpellata dai giornalisti sul perché tempo fa ha attaccato Maria e U&D dicendo di essere stata sfruttata e poi gettata via, Angela ha risposto: "Ero arrabbiata perché non mi chiamavano più".

"Poi ho capito di aver sbagliato. Mi ha cercata Barbara D'Urso e, mentre stavo andando da lei, mi chiamò anche la redazione.

Io risposi che il giorno dopo sarei andata da Barbara e loro non mi hanno più cercata", ha proseguito Troina nella sua versione sul perché non è più stata invitata da De Filippi.

Guardando quello che il dating-show è diventato in questi anni, la "favolosa cubista" nota molte differenze con le edizioni alle quali ha partecipato: "Ora sembra un programma pilotato.

Prima c'era onestà e sincerità, insomma cose vere".

La 79enne non pretende di tornare nel cast fisso di Uomini e Donne perché è consapevole che tante cose sono cambiate e che gli addetti ai lavori sarebbero ancora arrabbiati con lei per aver voltato loro le spalle preferendo un'ospitata a Pomeriggio 5.

Le parole dell'ex volto di U&D

Nel commentare i protagonisti che hanno animato le ultime edizioni di U&D, Angela Troina ha avuto qualcosa da ridire su una super veterana del cast.

Nel ricordare il periodo in cui ha frequentato gli studi Elios, la "favolosa cubista" ha detto: "Gemma si è montata la testa ed è invidiosa. Un giorno un mio video su Tik Tok ha fatto un milione di visualizzazioni e lei mi ha chiamata per dirmi di questo riscontro, dopodiché non l'ho più sentita".

La siciliana, dunque, pensa che Galgani sia gelosa del successo che lei continua ad avere tra il pubblico dei social network nonostante non compaia in televisione da tanti anni.

La 79enne ha anche voluto omaggiare Rosetta, un'altra protagonista del passato del dating-show che come lei non sarebbe più stata invitata dalla redazione per lasciare spazio ad altri personaggi, a suo avviso meno spontanei e più concentrati sul recitare una parte davanti alle telecamere.

"Maria non chiamò più né me né lei. Quando ci sentivamo la sera al telefono, piangeva perché quel programma era tutto per lei. A noi ci hanno lasciate a casa e si sono tenuti Gemma che fa cose fasulle", ha tuonato Angela nell'intervista che il sito di Fanpage ha pubblicato la mattina di venerdì 26 maggio.