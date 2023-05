Un posto al sole prosegue con puntate ricche di emozioni, e tra i protagonisti della settimana dal 5 all'8 giugno ci saranno Giulia e Luca. Entrambi i protagonisti saranno in un momento delicato della loro vita, anche se per motivi diversi, e si incontreranno al Vulcano. Nonostante il tempo passato, tra i due ex amanti sarà evidente una certa complicità. Tra Giulia e Luca ci sarà un ritorno di fiamma? Per adesso i due protagonisti si limiteranno a fare colazione insieme tutte le mattine.

Anticipazioni Un posto al sole: Michele troverà una confezione di medicinali nel cestino

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 all'8 giugno raccontano che per Luca non sarà affatto un periodo facile. Michele troverà nel cestino dei rifiuti una confezione di medicinali e non esiterà a chiedere spiegazioni all'amico, anche se si renderà conto della delicatezza dell'argomento. Luca De Santis sarà costretto a confidare al giornalista il suo doloroso segreto e gli dirà di essere gravemente malato. Per il medico sarà una giornata importante, anche perché arriverà il momento di affrontare il suo primo giorno da primario al San Filippo.

Anticipazioni dal 5 all'8 giugno: Giulia si sentirà sola senza Angela e Franco

Le puntate di Un posto al sole della settimana dal 5 all'8 giugno vedono tra i protagonisti Luca De Santis, che a pochi giorni dal suo arrivo a Napoli dovrà fare i conti con la sua malattia e ne parlerà con Michele. Nel frattempo per Giulia inizieranno le prime difficoltà dopo la partenza di Angela e Franco. Senza la famiglia della figlia la terrazza sarà terribilmente vuota e per la signora Poggi sarà inevitabile sentire il peso della solitudine, nonostante la presenza di Bricca.

La giornata dei due, tuttavia, prenderà una piega inaspettata.

Luca confiderà a Giulia le prime impressioni del nuovo lavoro da primario

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, per far passare la nostalgia, Giulia si recherà al Caffè Vulcano. Qui la donna incontrerà inaspettatamente Luca e il suo umore cambierà di colpo.

I due amici faranno colazione insieme e De Santis proporrà a Giulia di rinnovare l'appuntamento al bar di Silvia tutte le mattine. La signora Poggi sarà piacevolmente colpita dall'idea di Luca e accetterà volentieri. Successivamente il medico parlerà del suo primo giorno da primario e di come sono andate le cose per lui al San Filippo. Luca ammetterà che Ornella gli ha lasciato un ottimo lavoro e che è contento di essere tornato a Napoli, mentre Giulia ascolterà partecipe. La complicità tra i due ex amanti sarà evidente e l'estate potrebbe prendere una piega decisamente positiva per loro.