Una nuova cocente delusione aspetta Mujgan durante le puntate della terza stagione di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo aver affrontato la morte di Yilmaz, la dottoressa verrà informata di non essere stata nominata in via definitiva direttrice dell'ospedale di Adana dopo aver ricoperto temporaneamente il ruolo di prestigio in seguito alla partenza di Sabahattin con la neo sposa Julide. Tale notizia non farà ovviamente piacere a Mujgan, che prenderà in considerazione l'ipotesi di aprire uno studio privato dietro consiglio del padrino Fekeli.

Behice non sarà d'accordo visto che spingerà la nipote ad appropriarsi del denaro del defunto Akkaya.

Delusione lavorativa per Mujgan

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Mujgan, la quale dovrà affrontare non poche situazioni difficili. Seguendo la trama della soap turca, in seguito alla morte di Yilmaz in un grave incidente stradale, Behice si intrometterà nella vita della nipote spingendola a mantenere la calma per richiedere al momento opportuno l'eredità di Yilmaz, per poi trasferirsi a Istanbul. L'idea della dottoressa però non collimerà con quella della zia, visto che il desiderio della vedova sarà quello di essere nominata direttrice dell'ospedale, in modo da potersi prendere cura economicamente di se stessa e del figlio.

Nonostante abbia ricoperto il ruolo dopo l'addio di Sabahattin, Mujgan dovrà apprendere che il posto è stato assegnato a Umit Kahraman, che la donna penserà erroneamente di essere un uomo. Mujgan sarà molto delusa dalla notizia così prenderà in considerazione, dietro consiglio di Ali Rahmet, la possibilità di aprire uno studio in paese, in modo tale da poter gestire nel migliore dei modi la sua carriera e il ruolo di madre.

La zia Behice non vedrà di buon occhio tale ipotesi né la crescente intesa che si verrà a creare giorno dopo giorno tra Mujgan e Fikret Fekeli.

Chi è Umit?

Dopo aver visto i documenti segreti che Fikret conserva nella sua auto, Behice cercherà di allontanare Mujgan dal nipote di Ali Rahmet, anche se le sue macchinazioni non avranno preso sulla dottoressa.

Le azioni della zia non saranno i soli problemi a cui dovrà far fronte la vedova di Yilmaz.

Ben presto Mujgan scoprirà che Umit è una donna. Per di più, con il passare delle puntate, i telespettatori vedranno come la nuova direttrice dell'ospedale non solo porta con sé dei segreti, ma avrà un rapporto di parentela con uno dei personaggi della soap già conosciuti. Per scoprire di chi si tratta non resta che attendere le anticipazioni turche di Terra amara.