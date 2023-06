Dopo la crisi scoppiata tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, in una room di Twitter è uscito un rumor: pare che alcune fan si siano offerte di effettuare dei lavori a casa della coppia in cambio di trascorrere una serata insieme ai loro beniamini: i due diretti interessati non hanno confermato o smentito.

Il rumor sui 'Donnalisi'

Domenica 25 giugno, in una room su Twitter è uscito un rumor legato ad Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: "Delle fan si sono offerte per fare tutti quei lavori: pulizie della casa, dogsitter, parrucchiera, manager improvvisata".

Stando a quanto riportato nella diretta, sembrerebbe anche che alcune fan dopo avere effettuato tali servizi avrebbero avuto la possibilità di essere nel prive con Antonella Fiordelisi e Edoardo, durante una serata in discoteca dell'influencer effettuata a Verona.

Ovviamente, è bene prendere la notizia come un pettegolezzo di Gossip poiché i due diretti interessati non hanno confermato o smentito quanto detto sul loro conto.

La reazione di alcuni utenti del web

Il rumor che circola su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non è passato inosservato su Twitter.

Alcuni utenti hanno commentato quanto detto nella room: "Ma davvero alcune fan andavano a pulire gratis a casa loro?". Un altro utente ha ironizzato sul rumor: "No vabbè, ma qui si va oltre".

A detta di un utente, andrebbero messo dei paletti tra social e via reale. Secondo un utente si tratterebbe di una notizia non corrispondente alla realtà, mentre un fan ha sostenuto che non ci sarebbe nulla di male se il racconto fosse veritiero.

Antonella e Edoardo al capolinea?

La relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sta vivendo un nuovo momento di crisi.

Tutto è partito venerdì 23 giugno: l'influencer su Twitter ha chiesto con sarcasmo se fosse normale che il suo fidanzato non voglia più condividere contenuti di coppia insieme a lei. Il giorno seguente, Antonella si è mostrata in una diretta Instagram in lacrime e ha accusato Edoardo di averla sfruttata per diventare famoso come cantante.

Inoltre ha sostenuto che il fidanzato la tratti male in privato. Dal canto suo, Donnamaria ha replicato spiegando di non condividere più foto con Fiordelisi perché ha un rapporto tossico con i social: Antonella non riuscirebbe a distinguere il mondo reale da quello virtuale. Inoltre lo speaker romano si è detto amareggiato per come siano andate le cose.

Al momento non è chiaro se sulla coppia nata al Grande Fratello Vip 7 sia arrivata la parola fine oppure si sia l'ennesima incomprensione e presto tutto verrà risolto nel migliore dei modi.