La storia tra Antonella ed Edoardo è finita pochi giorni fa, ma alcuni concorrenti del GF Vip ed ex dell'influencer hanno ancora qualcosa da ridire. Dopo Tavassi e Gianluca Benincasa, anche Francesco Chiofalo ci ha tenuto a dire la sua su Fiordelisi e su come si comporterebbe con tutti i suoi fidanzati: in un commento Instagram, infatti, "Lenticchio" ha dato ragione a Donnamaria e ha detto che la ragazza avrebbe bisogno d'aiuto per staccarsi un po' dai social network.

Aggiornamenti sulla protagonista del GF Vip

Tavassi ha sminuito la rottura tra lei ed Edoardo, mentre l'ex Gianluca l'ha definita "imbarazzante e finta vittima": Antonella, dunque, continua a stare al centro dell'attenzione per quello che è accaduto nel suo privato nel weekend tra il 23 e il 25 giugno scorso.

Tra i tanti che hanno commentato la diretta Instagram che Fiordelisi ha fatto per annunciare l'addio al fidanzato Donnamaria, c'è anche una sua vecchia fiamma: Francesco Chiofalo è intervenuto sui social network per dare un'opinione sui recenti comportamenti della ex.

"Lui dice la verità. Ho vissuto la stessa situazione e confermo che lei non ha un rapporto sano con i social, vive in relazione di Instagram", ha scritto il romano in rete.

La sfogo sulla coppia nata al GF Vip 7

Chiofalo, dunque, ha dato ragione ad Edoardo che ha accusato Antonella di non saper distinguere i social dalla vita reale: sarebbe proprio la scelta di Donnamaria di non voler più apparire in pubblico con l'influencer, una delle cause scatenanti della recente rottura.

"Questa ragazza ha bisogno d'aiuto. Nel privato è attaccata al telefono 24 ore, è infrequentabile", ha aggiunto Francesco in uno sfogo che i siti di Gossip stanno riportando dal 25 giugno scorso.

Il romano ha anche ricordato il periodo in cui ha fatto coppia con Fiordelisi, un paio d'anni durante i quali lei si sarebbe mostrata quasi "dipendente" da Instagram e dal raccontare tutta la sua quotidianità ai follower.

"Sta al telefono a cena, dentro il letto, quando guarda un film, sempre e questa cosa non è normale. Non ha altre argomentazioni oltre ai social", ha detto ancora "Lenticchio" sul tormentato rapporto d'amore che ha avuto con la concorrente del GF Vip 7.

Nessun riavvicinamento tra gli inquilini del GF Vip

Chiofalo ha concluso il suo sfogo sostenendo che Antonella si comporterebbe allo stesso modo con tutti i suoi fidanzati, arrivando al punto di attaccarli pubblicamente una volta che la relazione giunge al capolinea.

"Lei piange senza lacrime, lo ha fatto come me e con chiunque sia stato con lei", ha aggiunto Francesco su Instagram.

Insomma, molti famosi ex di Fiordelisi non stanno perdendo l'occasione per punzecchiarla dopo aver saputo che anche la storia con Edoardo Donnamaria è finita.

Tra i "Donnalisi", infatti, al momenti è gelo totale e nessuno dei due sembra intenzionato a fare un passo indietro a favore di un riavvicinamento.

Intervistato in radio, però, Tavassi si è detto scettico su questo addio: il finalista del GF Vip 7, infatti, ha dichiarato che i due ragazzi si sono già lasciati e ripresi tantissime volte all'interno della casa, quindi secondo lui l'allontanamento di questi giorni non sarà definitivo.

L'influencer di Salerno, intanto, continua ad utilizzare i social per raccontare ai fan tutto quello che fa durante la giornata: domenica 25 giugno, ad esempio, Antonella si è concessa una lunga gita in barca con un'amica e ha posato sorridente in costume da bagno.

Edoardo, invece, è ancora al lavoro per condurre un evento di RTL che si sta svolgendo a Napoli da qualche settimana: oltre a presentare, quasi ogni sera il romano canta il brano che ha scritto per l'ormai ex fidanzata.