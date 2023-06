Steffy Forrester ricorda che Sheila ha sparato a lei e a Finn. Le anticipazioni di Beautiful delle puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Sheila inizierà a tremare. La giovane Forrester sarà intenzionata a farle pagare cara la perdita del marito e non avrà alcuna pietà.

Beautiful: Steffy recupera la memoria e torna a casa

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Steffy si riprenderà dopo una lunga degenza in ospedale, per la gioia dei suoi cari. In un primo momento Liam deciderà di starle accanto per offrirle tutto il suo sostegno.

Una decisione che, ovviamente, non piacerà a Hope.

Circondata dall'affetto della sua famiglia, Steffy inizierà a ricordare tutto riguardo la notte dell'incidente e lo racconterà ai suoi genitori Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen). Sopraffatta dalla cruda verità, Steffy dovrà anche affrontare il dolore per la perdita di Finn.

Steffy affronta Sheila nelle nuove puntate di Beautiful

Continuando con le nuove anticipazioni di Beautiful, ci sarà il confronto tanto atteso tra Steffy e Sheila, che litigheranno furiosamente. La perfida Carter non vorrà di certo finire in prigione e così pianificherà di finire quello che aveva iniziato, ovvero uccidere Steffy, in modo che taccia per sempre.

Tuttavia ci sarà anche un'altra situazione molto difficile da gestire che riguarda Eric Forrester (John McCook).

Il magnate della grande azienda di moda non riuscirà a liberarsi dai sensi di colpa per aver tradito la moglie Quinn Fuller (Rena Sofer). Eric continuerà a stare accanto a Donna Logan (Jennifer Gareis), senza immaginare quali conseguenze ne deriveranno.

Anticipazioni Beautiful: Deacon scopre la verità su Sheila

C'è anche un'altra persona che non è a conoscenza di ciò che è veramente successo quella buia e triste notte.

Si tratta di Deacon, che ha sempre creduto nell'innocenza di Sheila.

Gli spoiler di Beautiful delle prossime settimane svelano però che Deacon Sharpe (Sean Kanan) verrà a sapere tutta la verità su Sheila, e non perderà tempo a raccontare ogni dettaglio a Brooke, con l'obiettivo di guadagnare punti agli occhi della donna che ha sempre amato, mettendo in serio pericolo Sheila.

Che cosa farà ora Deacon, che ha in mano la vita e la libertà di Sheila? A quanto pare potrà fare poco, visto che la diretta interessata farà i bagagli per andarsene via e sperare nella buona sorte. Steffy invece sarà decisa a farla pagare a colei che le ha strappato la vita al suo grande amore, ma Finn è davvero morto? In Beautiful le sorprese sono sempre dietro l'angolo.