Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di luglio. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime, dove ci sarà spazio per l'arrivo delle repliche di Don Matteo.

Stop all'appuntamento con La vita in diretta presentata da Alberto Matano, mentre in prime time ci sarà spazio per il debutto della nuova trasmissione condotta da Alberto Angela.

Don Matteo torna in daytime: cambio programmazione Rai luglio 2023

Il cambio programmazione Rai di luglio prevede il ritorno in daytime di Don Matteo. La fortunata serie televisiva tornerà in onda nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16 circa a partire da lunedì 3 luglio.

La fiction prenderà così il posto di Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone, la cui ultima puntata andrà in onda il 30 giugno in daytime.

A quel punto, per tutta l'estate, spetterà a Don Matteo tener compagnia al pubblico del pomeriggio di Rai 1, fino a quando la linea non passerà alla soap opera Sei sorelle.

L'appuntamento con la serie spagnola, che sta sostituendo Il Paradiso delle signore in daytime, proseguirà regolarmente per tutta l'estate, nonostante gli ascolti non proprio brillanti registrati in queste settimane di messa in onda.

Alberto Matano si ferma: cambio programmazione Rai luglio 2023

Il cambio programmazione Rai del mese di luglio interesserà anche la seconda parte del pomeriggio estivo.

Alberto Matano, timoniero de La vita in diretta, andrà in pausa per la consueta sosta estiva che lo porterà a salutare il suo affezionato pubblico.

La trasmissione di Rai 1 si fermerà dopo una stagione a dir poco trionfante dal punto di vista degli ascolti, con punte che hanno superato il muro del 25% in daytime e quasi tre milioni di spettatori.

Dal 3 luglio al posto de La vita in diretta ci sarà il debutto di Estate in diretta, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

Alberto Angela torna in prima serata: cambio programmazione Rai luglio

Il programma andrà in onda dalle 17 alle 18:45 e racconterà l'estate degli italiani, senza tralasciare la cronaca e l'attualità che saranno sempre al centro dell'attenzione.

In prime time invece, a partire dal prossimo luglio, va segnalato il debutto della nuova trasmissione di divulgazione scientifica e culturale condotta da Alberto Angela.

Si intitola Noos e sarà l'erede di Superquark, lo storico programma estivo che per svariate edizioni è stato condotto da Piero Angela, venuto a mancare la scorsa estate.

Su Rai 2, invece, tornerà la musica dal vivo con la seconda stagione del Tim Summer Hits condotto da Andrea Delogu e Nek.