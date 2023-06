Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto i riflettori saranno puntati su Behice. Dopo un primo tentativo di togliere la vita a Zuleyha, la zia di Mujgan metterà in atto un altro diabolico piano. Questa volta Behice riuscirà a convincere la nipote che la morte della rivale sia la soluzione a tutti i suoi problemi. Per provocare la rabbia di Mujgan, Behice scriverà una finta lettera in cui Zuleyha rivela a Yilmaz che Adnan è suo figlio.

Anticipazioni Terra amara: Behice spietata con Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara raccontano, che dopo aver visitato Zuleyha in carcere, Mujgan sospetterà che Behice abbia attentato alla sua vita.

La zia negherà, ma nonostante tutto la dottoressa le chiederà di non intromettersi più nella sua vita. Contrariata Behice penserà a un altro piano per portare sua nipote a commettere l'omicidio. La signora Hekimoglu assumerà una donna e le farà scrivere una lettera indirizzata a Yilmaz a nome di Zuleyha. Successivamente Behice farà in modo che il foglio arrivi tra le mani di Mujgan, che quando ne leggerà il contenuto andrà su tutte le furie.

Anticipazioni prossime puntate: Mujgan trema al pensiero che Yilmaz scopra che Adnan è suo figlio

Le prossime puntate di Terra amara vedono in primo piano una falsa lettera che Behice fingerà di aver trovato e che darà a sua nipote. Mujgan leggerà quelle righe in cui Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio, dichiarandogli ancora una volta i suoi sentimenti.

Temendo di perdere ancora una volta il marito, Mujgan sarà furiosa e si confiderà con la zia, che non perderà occasione per riaccendere l'odio nella dottoressa. "Zuleyha deve morire, solo così avrai un po' di pace", dirà Behice a Mujgan, che si convincerà che non c'è altra soluzione.

Mujgan decisa a uccidere Zuleyha nel bosco

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Mujgan e sua zia metteranno a punto un piano per sbarazzarsi una volta per tutte di Zuleyha. Quest'ultima, uscita di prigione, sarà riaccolta a Villa Yaman, ma Demir le permetterà di restare solo come domestica. Per la protagonista i guai non finiranno qui, perché oltre alla rabbia del marito, che non le permetterà di vedere i suoi figli, dovrà affrontare anche i perfidi piani di Mujgan e sua zia.

Zuleyha riceverà un finto biglietto di Yilmaz, che le darà appuntamento nel bosco. Quando si presenterà all'incontro la donna si ritroverà faccia a faccia con Mujgan che, armata di pistola, la minaccerà costringendola a inscenare il suo suicidio. Tra le due donne ci sarà uno scontro fisico, che terminerà con il ferimento al cuore di Zuleyha che si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.