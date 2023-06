C'era grande attesa tra i fan di Un posto al sole, per l'arrivo del personaggio di Ida Kovalenko [VIDEO]. Molti speravano che la sua comparsa potesse coincidere con la definitiva disfatta di Lara, ma almeno per il momento sembra che gli sceneggiatori abbiano altri piani per lei.

A prestare il volto alla madre biologica di Tommaso è la giovane attrice Marta Anna Borucinska, nata a Roma nel 1992 e di origini polacche. L'artista è al suo debutto in un prodotto seriale televisivo, ma vanta già un curriculum di tutto rispetto nel cinema e nel teatro.

Un posto al sole: Lara ha manipolato Ida

Quando è stato annunciato il suo ingresso nel cast si sono fatte diverse congetture il merito al personaggio di Ida Kovalenko. C'è chi sperava che sarebbe stata una degna rivale di Lara (Chiara Conti) o chi riteneva che dietro il suo arrivo potesse addirittura nascondersi Marina (Nina Soldano). La verità invece è che la madre biologica Tommy è una ragazza fragile e ingenua, che ha venduto il figlio per aiutare il padre, salvo poi pentirsene. La giovane è effettivamente sola e ha deciso di intraprendere questo viaggio senza aiuti e soprattutto non nasconde secondi fini, se non quello di riprendersi suo figlio.

Con un profilo simile la giovane è caduta facilmente vittima delle manipolazioni di Lara, che ha subito individuato nell'amore per il bambino il suo punto debole.

La donna ha mostrato alla ragazza l'opulenza in cui vive Tommaso Ferri adesso, paragonandolo al futuro misero che potrebbe avere invece il bambino come Yuseph Kovalenko. In un discorso, in cui ha mescolato verità a menzogne, Lara è stata in grado di convincere la giovane a lasciare Napoli, anche se la situazione potrebbe ancora cambiare.

Età e provenienza di Marta Anna Borucinska

Nonostante il suo personaggio si esprima con un italiano stentato, Marta Anna Borucinska in realtà parla fluentemente sia l'italiano che il polacco. Nata a Roma nel 1992, ma di origini polacche, l'attrice ha una doppia madrelingua, oltre a conoscere in modo eccellente il francese e l'inglese.

L'artista inoltre è appassionata di canto e violino, e pratica nuoto e danza. Per quanto quello a Upas risulti il suo debutto in un prodotto televisivo, Marta Anna vanta già un notevole curriculum cinematografico e teatrale.

La sua carriera

Dopo aver realizzato uno spot e avere interpretato numerosi corti, l'attrice ha ottenuto nel 2016 il ruolo di co-protagonista nel film di Daniele Vicari Uno, Nessuno. Nel 2020 ha recitato invece nel film di Andrea De Sica Non mi uccidere.

Quanto alle esperienze teatrali vanno menzionati Edipo Re per la regia di Chiara Guidi, Toccata e fuga per la regia di Daniele Trombetti e Molto rumore per nulla di William Shakespeare, regia di Imogen Kusch.