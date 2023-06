In Terra Amara la disperazione farà compiere a Sermin delle scelte inaspettate. Si ritroverà da sola e senza un soldo, e l'unica cosa che potrà fare per vivere sarà lavorare, cosa che non ha mai fatto nella sua vita. Si rivolgerà a Lütfiye, sindaco della città, che offrirà a Sermin un posto da spazzina. Sarà una terribile vergogna per la donna, ma vista la brutta situazione economica in cui si trova non potrà fare altro che accettare.

Sermin si trova senza il becco di un quattrino

Sermin, in qualche modo, pagherò per tutta la cattiveria che nella sua vita ha attuato per semplice tornaconto personale.

Il ritorno della figlia Betül da Parigi a Çukurova le causerà solo guai. L'ambizione della ragazza la porterà a diventare un'assassina: avrà intenzione di uccidere Züleyha, ma Hakan le farà da scudo e sarà lui a perdere la vita.

Betül si darà alla latitanza e Sermin si ritroverà da sola, ad aggirarsi come uno spettro tra le vie di Çukurova. Alcuni amici le offriranno almeno del denaro, perché sanno che si trova in una brutta situazione economica, ma lei rifiuterà.

Lütfiye offre un lavoro a Sermin

Non solo si troverà senza un soldo, ma perderà anche la figlia, visto che la latitanza di Betül durerà poco e verrà arrestata in Siria grazie all'intervento di Züleyha e i suoi amici. Un brutto momento per Sermin, che si troverà costretta a lavorare se vuole vivere in dignità.

L'unica persona che può darle un lavoro è Lütfiye, ormai diventata sindaco della città. La donna esaminerà i posti vacanti e non ci sarà un granché da offrirle: l'unico posto che rimane è quello di spazzina per le vie di Çukurova. A Sermin non piacerà per niente l'idea.

Sermin è la nuova spazzina di Çukurova

"Il posto di spazzina è l'unico che mi rimane, se vuoi te lo do", dirà Lütfiye a Sermin.

La donna preferirebbe fare qualcos'altro, ma con le lacrime agli occhi non potrà fare altro che accettare: non si sarebbe mai aspettata che la vita sarebbe andata in questo modo.

"Non voglio che la gente mi veda così, preferirei morire", dirà Sermin singhiozzando durante il suo primo giorno di lavoro, mentre gli abitanti di Çukurova commenteranno il suo nuovo impiego mentre la vedranno spazzare le vie della città.

Tutti saranno della stessa opinione: Sermin si è trovata in questo stato solamente perché lei l'ha voluto, perché la sua avidità l'ha spinta a perdere tutto quello che aveva.

Chissà se Sermin riuscirà a sopportare questa nuova vita, anche perché la donna sarà ancora convinta che la figlia sia una latitante, non immaginerà che è stata arrestata e che ad attenderla ci sono ben 24 anni di prigione. Un brutto momento per la donna, che sicuramente non avrà un lieto fine.